Viajó para comprar una moto, pero terminó secuestrada en Aranjuez, Medellín

Con la idea de comprar una motocicleta, una mujer venezolana viajó desde Caucasia a Medellín para poderla conseguir. Incluso pactó una cita con los supuestos vendedores en el barrio Aranjuez, de Medellín. Sin embargo, estas personas la terminaron secuestrando y pidiéndole dinero a su compañero sentimental.

Ocurrió el pasado miércoles en la calle 78 con la carrera 48A, en los alrededores de la iglesia de El Calvario, sitio donde la mujer se encontró con quienes le iban a entregar la moto. Con engaños la llevaron hasta una vivienda, donde la dejaron retenida durante todo ese día.

Luego de tenerla en su poder, los delincuentes contactaron a su pareja y le pidieron 6 millones de pesos para entregarla con vida. Haciendo uso de amenazas, lograron pactar un encuentro con esta persona para que les entregara el dinero solicitado.

En la mañana del pasado jueves, el hombre llegó al sitio pactado por los delincuentes para entregarles, supuestamente, los 6 millones de pesos, a cambio de que la mujer recobrara su libertad tras este rapto. Incluso se le alcanzó a dar el paquete donde estaba la plata.

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En ese momento, agentes del CTI de la Fiscalía iniciaron una persecución y procedieron con la captura de quien pretendía cobrar por esta liberación. Se le incautó una moto, un celular y el paquete que simulaba tener los 6 millones de pesos.

Con esta captura, los investigadores avanzan en las labores para intentar buscar a los demás medios de esta estructura criminal, quienes habrían participado en este secuestro y si estarían detrás de otros casos similares.

De acuerdo con la Policía Nacional, este año en Antioquia se han registrado 45 casos de secuestro en todas sus modalidades, mientras que el año pasado, a la fecha, iban 50 casos, lo que representa una reducción del 10%.

La modalidad de secuestro extorsivo, que sería la que se aplicó en este caso, reporta 28 casos, contra los 45 que se denunciaron en 2025. Hay una preocupación por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que desde 2020 esta modalidad presentó un aumento, pasando de 11 casos en ese año a estar siempre por encima de los 20 desde entonces.

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