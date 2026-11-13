El recorrido mortal de una moto robada en la ciudadela Juan Atalaya, Cúcuta

Dos marcas en la espalda de Geovany Torres Toro, aparentemente ocasionadas por balas de goma, podrían aportar pistas para esclarecer lo que ocurrió durante una persecución policial que terminó con su muerte, luego del robo de una motocicleta.

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Su destino final fue quedar tendido junto a unos trozos de leña, en un andén del barrio Ospina Pérez. A escasos centímetros quedaron su gorra y una mancha de sangre, mientras que metros más adelante, sobre la vía, terminó la Suzuki GN azul, de placa GJK-83H, eje central de esta historia.

Todo comenzó a las 11:25 de la noche del pasado miércoles, 11 de noviembre, cuando una llamada de alerta informó a la Policía sobre el robo de una motocicleta GN en la doble vía del barrio Los Almendros. El hurto se habría cometido mediante un atraco con arma de fuego por parte de un joven que vestía un buzo negro, gorra y pantaloneta de jean negra.

De inmediato, se activó un Plan Candado para dar con el paradero de la moto. El recorrido inicial fue corto. El presunto ladrón habría tomado la avenida 17 hasta llegar a la glorieta ubicada debajo del puente Jorge Cristo Sahium, también conocida como El Palustre.

En ese concurrido punto, los uniformados vieron pasar una motocicleta de las mismas características, conducida por un sujeto cuya vestimenta coincidía con la descripción entregada. Se trataba de Torres Toro, a quien le ordenaron detenerse, pero hizo caso omiso.

Así comenzó una persecución que se extendió hasta la calle 25. Al llegar a la altura de la avenida 1, en jurisdicción del barrio Buenos Aires, el motociclista volvió a desobedecer la señal de pare.

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Recorrió tres cuadras más, hasta que, en la calle 25 entre avenidas 4 y 5, del barrio Ospina Pérez, perdió el control. Invadió el carril contrario y se subió al andén izquierdo, donde chocó contra un tubo que sostiene el techo exterior del porche de una vivienda.

El impacto en el pecho fue devastador. Sin embargo, esa no fue la única lesión que sufrió. Tanto él como la motocicleta continuaron deslizándose hasta que el hombre terminó golpeándose contra unos trozos de leña y una pared. Quedó gravemente herido y, en sus últimos segundos, alcanzó a pedir ayuda.

Para entonces ya era medianoche. Una ambulancia llegó al lugar, pero el hombre no tenía signos vitales. Minutos después arribó el propietario de la moto, quien confirmó que Torres Toro era el mismo hombre que lo había atracado aproximadamente una hora antes.

En el reporte policial figura que los uniformados no hicieron uso de sus armas de dotación. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalaron que el cuerpo tenía dos lesiones en la espalda, aparentemente ocasionadas por balas de goma. Ahora será tarea de las autoridades competentes establecer si estas fueron producto de la persecución o si ya las presentaba antes del procedimiento.

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