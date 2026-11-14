Alcanzó a caminar hasta acá y se nos desplomó: mamá de Negro, asesinado en el barrio El Salado de Cúcuta

La mamá de José Luis Padilla Guzmán escuchó varios estruendos que provenían de la calle, pero no les prestó demasiada atención. Pensó que se trataba de una moto ruidosa y salió a mirar qué ocurría. Pero, jamás imaginó que, al asomarse, encontraría a su hijo herido de muerte, caminando hacia ella para desplomarse pocos segundos después.

"Yo lo vi caminar hacia la casa, con la mano en el abdomen, y ahí se nos desplomó", contó la mujer a este medio, apoyada en el marco de la vivienda donde residían, mientras revivía el momento que la ha atormentado durante las últimas horas.

Ella nunca imaginó que su Negro, como le decía cariñosamente, había sido víctima de un certero ataque armado.

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Haciendo caballito

Su última tarde transcurrió en su vivienda, ubicada en la avenida 8, entre calles 18 y 19, de la parte alta del barrio El Salado, donde vivía con sus padres y hermanas.

El pasado jueves, 12 de noviembre, hacia las 5:30 p.m., salió de la casa, tomó su moto y comenzó a recorrer las calles aledañas. Avanzaba algunos metros mientras el ruido del motor les permitía a sus familiares saber que seguía por los alrededores.

Poco después, regresó para encontrarse con su pareja sentimental, Natasha Lezama, quien se subió al vehículo. La rutina continuó durante un breve periodo, mientras él comenzó a hacer caballitos en la moto, sin imaginar que aquello sería la antesala de la tragedia.

Cuando estaban cerca de la calle 18, se escucharon aquellos estruendos.

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"Nosotros no vimos nada. Solamente escuché la bulla, pero pensé que era una moto. Cuando salí, lo vi agarrándose el abdomen. Alcanzó a caminar hasta acá...", contó la mamá de José Luis, mientras señalaba el porche de la vivienda. "Y se me desplomó".

La reconstrucción de los hechos ha sido posible a partir de los testimonios de vecinos del sector, quienes les contaron a las autoridades que, mientras la pareja hacía las maniobras en la moto, otro vehículo se puso a la par de ellos y el parrillero disparó en repetidas oportunidades contra ambos, aparentemente sin mediar palabra.

Los proyectiles alcanzaron a los dos ocupantes de la motocicleta, mientras los responsables huyeron del lugar. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde ingresaron a la sala de urgencias a las 6:10 p.m. Sin embargo, apenas siete minutos después, José Luis falleció debido a la gravedad de las heridas.

Entretanto, Natasha permanece en recuperación. El caso quedó en manos de las autoridades, que avanzan en las investigaciones para esclarecer si los antecedentes judiciales de Padilla habrían motivado el ataque.

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El error

"Él me reconocía que cometió un error y que se arrepentía toda la vida de haber hecho eso", relató la mujer al referirse a la situación judicial de su hijo, quien desde hacía siete meses había regresado a la casa para cumplir su condena bajo el beneficio de prisión domiciliaria.

Y es que el nombre de Padilla ya había figurado en documentos de la Fiscalía en enero de 2021, cuando fue capturado en el mismo barrio El Salado, en medio de un presunto atraco.

"Por la vida fácil, por ganarse 100.000 pesos. A él le imputaron fue porte ilegal de armas, pero por buen comportamiento le dieron casa por cárcel", contó la mamá, quien no ha parado de preguntarse qué pudo desencadenar el ataque. No descarta que, a raíz de aquel episodio, su hijo hubiera quedado con enemigos.

Otros familiares lo describieron como un joven muy alegre y recuerdan con cariño los numerosos videos en los que aparecía bailando, una forma de honrar sus raíces del Pacífico colombiano, pues por parte de su padre tenía ascendencia chocoana.

Su mayor anhelo, que quedó sin cumplir, era recuperar la libertad. Constantemente hablaba del día en que podría volver a ser libre, pues tenía un perímetro establecido que no podía sobrepasar mientras cumplía la medida de prisión domiciliaria. Sin embargo, la muerte llegó antes de que pudiera recuperar su libertad.

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