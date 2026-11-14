Petro se pronunció sobre Deicy Jiménez y reveló detalles del lugar donde trabajaba como webcam

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se volvió a referir sobre la polémica del caso Deicy Jiménez, la mujer que lo denunció por pagar favores sexuales con contratos durante su Gobierno.

A través de su cuenta oficial de X, el exmandatario insistió en que: “Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deyci Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación”.

“Como senador nunca manejé dineros públicos, contrario a lo que afirma la periodista de esta emisora”, manifestó en su mensaje el exjefe de Estado.

Esto dijo Petro sobre el lugar donde trabajaba como webcam Deicy Jiménez

En un aparte del mensaje publicado por Petro en su X, en la cual compartía un informe de la FM sobre el sonado y polémico caso, el exmandatario reveló detalles sobre el lugar donde hacía webcam la mujer.

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“Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba”, señaló Petro.

Insistió en que tras observar el lugar en esas condiciones, la invitó a conseguir un trabajo formal. “Esa fue la razón por la que le pedí buscara un trabajo formal de acuerdo a sus estudios en el Congreso de la República”, agregó.

¿Se vieron Deyci Jiménez y Petro durante la Presidencia?

En el informe compartido por Petro en X, el periodista Santiago Ángel, manifestó que al realizarle la pregunta a Deyci Jiménez de si sostuvo un encuentro personal con el expresidente, la respuesta de la mujer sorprendió.

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“Lo que me dice Deyci Jiménez, entre comillas, es lo siguiente: ‘Sí nos vimos, pero no me quise acostar con él’”, indicó el comunicador en su intervención.

Jiménez tenía previsto hoy una cita en la Fiscalía General de la Nación para ampliar sus declaraciones por las denuncias hechas por ‘sexocontratos’ en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro pero no asistió a esa diligencia.

El mencionado periodista informó que el motivo de ausencia de Jiménez hoy en la Fiscalía fue porque Dina Malo, su abogada, la pareja sufrió un percance por lo que no pudieron asistir ante el ente acusador.

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