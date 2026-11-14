Fotomultas en Colombia: demanda busca devolución de dinero a 1,5 millones de conductores

El cuestionado mecanismo que usan a lo largo del país las autoridades de transito para imponer comparendos con el apoyo de las fotos multas está en problemas, esto porque además de una investigación que adelantaron el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, está de por medio una multimillonaria demanda que obligaría devolver lo pagado a más de 1.5 millones de infractores que recibieron la sanción entre 2018 y 2024.



La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, quien en particular cuestiona el modelo de operación del Simmit, que es operado por la Federación Colombiana de Municipios, bajo la coordinación de su presidente, Gilberto Toro Giraldo.



El fundamento de la demanda está en lo encontrado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que en mayo pasado revelaron una investigación contra 37 organismos de tránsito en donde se exponían presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección con 7.5 millones de comparendos impuestos en esos seis años de referencia.

Lea: Suspenden términos judiciales en Bogotá por fallas en Microsoft

Para el abogado Ruge, las sanciones anunciadas podrían superar los 2,1 billones de pesos, equivalentes al doble de los recursos recaudados. Por ciudades las que más comparendos impuestos en ese momento fueron Cali con más 2,7 millones, Medellín más de 717.000, Bogotá más de 294.000 y Barranquilla con al menos 131.000.



Igualmente se investiga Cundinamarca 406.509 Villavicencio con 16.300, Santa Marta 7.088, Popayán 7.075, Itagüí con 7.070, Bello 7.071, Sabaneta 7.087, Puerto Colombia 7.082, Soledad 18.098, Cartago 7086, Yumbo 7085, Barrancabermeja 7074, entre otras.



Ante las presuntas irregularidades que se presentaron en el cobro de estas fotomultas, el abogado Ruge representa a un colectivo de cerca de 500 ciudadanos, con quienes ha ido recogiendo información en tal sentido por más de diez años, como por ejemplo que el 35 por ciento de las cámaras de fotodetección no fueron autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Ruge destaca en ese sentido lo que pasa en Barranquilla, en particular en la calle 46 con carrera 100 opera una cámara que no tendría autorización desde 2024, por lo que en su criterio “todos los comparendos que se hayan impuesto de 2024 a la fecha son irregulares”.



Precisó que las autoridades de tránsito al emplear las cámaras deben contar con avisos previos que informen a los conductores sobre la presencia de sistemas de fotodetección como también estar haciendo la calibración periódica.



El abogado indica además que además de las infracciones mal puestas, es necesario revisar la operación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), cuya administración está a cargo de la Federación Colombiana de Municipios, a la cual le corresponde el 10 por ciento de cada multa pagada para financiar el funcionamiento del sistema.



La denuncia que presentó ante la Fiscalía fundada en 49 hechos, la acompañó con 1.200 folios y soportes documentales, en la que advierte presuntas irregularidades en la contratación y destinación de los dineros del Simit. Considera además que más del 50 por ciento de los recursos del Simit los ejecuta una empresa que se llama Dicitec, en un modelo de contratación directa y subcontratación que habría permitido concentrar recursos públicos en un mismo círculo de particulares.

Le puede interesar: Mi vida sexual es la de un revolucionario: Petro cuando le preguntaron por los sexocontratos

Precisa que uno de los casos es el contrato por 25.290 millones de pesos, de los cuales Dicitec habría trasladado 17.432 millones a otra compañía mediante una subcontratación. Indica que además hay de por medio un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 4 de septiembre de 2026, que ordenó restituir a municipios y distritos 84.752 millones de pesos correspondientes a excedentes financieros y rendimientos por conceptos de multas que el Simit, según el fallo, se habría apropiado de manera, al parecer, irregular.



Ruge además dice que en concreto se busca que los ciudadanos no solamente se les eliminación de multas pendientes, sino también la posibilidad de reclamar el dinero que ya pagaron, aunque es claro en advertir que no todas las fotomultas impuestas en el país sean ilegales, como tampoco que que cualquier conductor pueda exigir automáticamente una devolución.



El abogado explicó además que la denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, bajo el número 2026201305514361, detalla el modelo de contratación que presuntamente habría utilizado Gilberto Toro Giraldo mediante estructuras vinculadas al SIMIT y DICITEC, así como las irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos.

Infórmese: Gobierno radicó ante el Congreso las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

“El impacto de estas actuaciones alcanzaría a 7,5 millones de colombianos afectados por comparendos de tránsito ilegales. De ellos 6 millones figurarían como morosos o están embargados, mientras que el 1,5 ya pagó la multa y les deben devolver la plata. La denuncia advierte, además, que este modelo de contratación se estaría replicando en otros municipios del país, como Florencia, Caquetá, mediante acuerdos en los que el municipio recibiría el 30% de los recursos y el operador privado el 70%”, concluyó.



Finalmente dijo que para impulsar la actividad de este colectivo de ciudadanos que reclaman por lo comparendos mal impuestos, “crearon la página web simitdevuelvemelaplata.com, una plataforma que busca unir a los ciudadanos afectados, sumar esfuerzos y promover acciones para exigir justicia y la devolución de los recursos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion