Nuevo gerente del Fondo Milagro anunció que no cobrará por su gestión

Luego del escándalo nacional que se conoció por el pago de salarios de más de 700 millones de pesos mensuales a los funcionarios que laboran en el Fondo Milagro, que fue creado para atender la tragedia del terremoto del 10 de agosto, el nuevo gerente del mismo, el exministro Luis Felipe Henao, notificó que su labor la hará ad honorem.



Henao entró a reemplazar a Jaime Andrés Uribe, quien terminó cayendo de su cargo tras la solicitud que le hizo el propio mandatario nacional luego de conocer la millonarias cifras de los sueldos, como también de la demora en la operatividad del fondo para ayudar a las víctimas del sismo.



Al responder al presidente De La Espriella que sí aceptaba el cargo, Henao escribió en X que “agradezco profundamente la designación como gerente del Fondo Milagro. Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto”.

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Henao es preciso en decir que “nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”.

Precisó que “mi vinculación será ad honorem. No percibiré sueldo. Servirle a Colombia en este momento es el mayor honor que puedo tener”.



El viernes el presidente De La Espriella, al anunciar su designación indicó que “el nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto”.



El mandatario nacional insistió en que “nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias”.

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