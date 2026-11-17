La angustia se apoderó de una familia del Catatumbo tras el secuestro de dos hermanas que, según la información conocida, fueron interceptadas el lunes 16 de noviembre cuando se dirigían hacia Cúcuta por motivos académicos.

Las víctimas fueron identificadas como Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, quienes residían en la vereda Miramontes. De acuerdo con información difundida por comunidades de la región, las jóvenes habrían sido retenidas durante su recorrido por este corredor vial.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre los responsables, versiones de la comunidad señalan como presuntos autores del secuestro a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Ante lo ocurrido, sus familiares hicieron un llamado a quienes las tienen en su poder para que respeten sus vidas y permitan su regreso a casa sanas y salvas.

La petición también fue dirigida a la Asociación Nacional de Víctimas (ANIVICAC) y a la Defensoría del Pueblo, con el propósito de que acompañen las gestiones humanitarias que permitan conseguir su liberación.

Por ahora, se espera un pronunciamiento de las autoridades sobre el caso, así como información que permita establecer las circunstancias del secuestro y el paradero de las dos jóvenes.

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