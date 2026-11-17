Con varias botellas vacías de aguardiente sobre la mesa, lo que comenzó como una reunión de amigos y licor terminó en un operativo de las autoridades que habría permitido esclarecer varios hechos de sangre y terror ocurridos en Ocaña durante los últimos meses.

En total, fueron tres las órdenes de allanamiento ejecutadas en la zona urbana del municipio, que permitieron la captura de David Mauricio Álvarez Rojas, Jaime Leal Ramírez, Yoiker Eduardo Castillo García y Hernán de Jesús Ciro Galeano, así como la aprehensión de un menor de apenas 16 años.

Los cinco fueron sorprendidos en horas de la mañana durante la mencionada reunión, en la que había seis botellas de aguardiente vacías y ocho personas en total. Las otras tres eran mujeres que simplemente los acompañaban en el encuentro y que no estarían vinculadas con los hechos investigados.

En sus rostros se notaban el cansancio y los efectos del alcohol mientras uniformados de la Policía de Norte de Santander (Denor) les leían la orden de registro y allanamiento y les informaban los motivos del procedimiento.

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Cinco ‘Pelusos’

Según se pudo establecer, los detenidos tendrían relación con, por lo menos, cinco hechos de violencia ocurridos durante octubre. Los elementos hallados en la vivienda respaldarían las sospechas de las autoridades sobre su presunta pertenencia a Los Pelusos.

El operativo se llevó a cabo con el apoyo del Ejército. Durante los allanamientos fueron encontradas 19 municiones calibre 9 milímetros, una pistola traumática, 31 gramos de base de coca, ocho aerosoles de pintura roja y negra, autopartes de motocicletas y prendas de vestir que habrían sido utilizadas en un caso de atraco.

Las capturas se efectuaron por los delitos de porte de estupefacientes, receptación y porte ilegal de municiones. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.

Un aspecto que llama la atención es que ninguno de los capturados es oriundo de Norte de Santander, por lo que las autoridades presumen que habrían llegado recientemente a Ocaña para sembrar el terror.

Entre ellos está el menor de edad, oriundo de Bucaramanga, al igual que Jaime Leal Ramírez, de 21 años. Por su parte, Yoiker, de 26 años, es venezolano. Sin embargo, quien tendría el prontuario más extenso es Álvarez Rojas.

Este hombre, de 31 años y también oriundo de Bucaramanga, registra 10 anotaciones judiciales por delitos como receptación, hurto calificado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Por esta razón, no se descarta que sea el presunto líder del grupo.

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