Novena edición de la Media Maratón de Cúcuta se celebró con casi 4 mil corredores

Con la participación de 3.749 corredores aficionados y élites, la Media Maratón de Cúcuta cumplió su novena edición en las calles de la capital de Norte de Santander.

El evento deportivo, que se celebró el domingo, contó con deportistas de nueve nacionalidades y 25 departamentos de Colombia, quienes se midieron en las distancias de los 5, 10 y 21 kilómetros.

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Los recorridos se dieron por algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, partiendo desde la Plaza de Banderas y pasando por Los Libertadores, Diagonal Santander, la Gran Colombia, Avenida Cero y Camilo Daza.

“Es un evento que enaltece lo que somos los cucuteños y los nortesantandereanos. Esto genera turismo deportivo para la ciudad y para que la gente conozca la cara bonita de Cúcuta”, comentó Carlos Hernández, director del evento.

Los campeones

La gran novedad fue el récord superado por la keniata Lilian Jegalat, quien firmó un tiempo de 1:15:57” en los 21 km abiertos femeninos, dejando la mejor marca histórica de una mujer en la categoría de media maratón. En el podio, la africana fue acompañada por Angie Orjuela (1:23:08”) y Lisbeth Contreras (1:30:42”).