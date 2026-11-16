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Novena edición de la Media Maratón de Cúcuta se celebró con casi 4 mil corredores
La keniata Lilian Jegalat rompió el récord femenino en la distancia de los 21 kilómetros con un tiempo de 1:15:57".
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gcontreras
Media Maratón de Cúcuta 2026.
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Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Con la participación de 3.749 corredores aficionados y élites, la Media Maratón de Cúcuta cumplió su novena edición en las calles de la capital de Norte de Santander.

El evento deportivo, que se celebró el domingo, contó con deportistas de nueve nacionalidades y 25 departamentos de Colombia, quienes se midieron en las distancias de los 5, 10 y 21 kilómetros.

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Los recorridos se dieron por algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, partiendo desde la Plaza de Banderas y pasando por Los Libertadores, Diagonal Santander, la Gran Colombia, Avenida Cero y Camilo Daza.

“Es un evento que enaltece lo que somos los cucuteños y los nortesantandereanos. Esto genera turismo deportivo para la ciudad y para que la gente conozca la cara bonita de Cúcuta”, comentó Carlos Hernández, director del evento.

Los campeones

La gran novedad fue el récord superado por la keniata Lilian Jegalat, quien firmó un tiempo de 1:15:57” en los 21 km abiertos femeninos, dejando la mejor marca histórica de una mujer en la categoría de media maratón. En el podio, la africana fue acompañada por Angie Orjuela (1:23:08”) y Lisbeth Contreras (1:30:42”).

Lilian Jegalat, MMC 2026

 

En la élite masculina, el vencedor también fue el keniano Samuel Kumon Yeko, con un registro de 1:05:41”. Muy cerca estuvo Javier Peñaloza (1:06:10”) y Carlos Patiño (1:06:48”).

En la categoría Master A de los 21 km, los triunfadores fueron Rito López (1:11:01”) y Yeisy Álvarez (1:31:26”), mientras que en Master B, Juan Cardona (1:21:41”) y Nohra Rincón (1:42:25”).

Los podios de los 10 km, abierta, fueron formados por Emmanuel Hernández (31:20”) junto con Luis Garrido (32:08”) y Víctor Carrero (32:45”) en abierto masculino; Stefany López (36:46”) fue la ganadora, seguida por Laura Rojas (37:52”) y Paula Camargo (38:48”).

En Master A, Pedro Mora (32:54”) y Adriana Rivera (43:02”) fueron los campeones, y en Master B, Jackson Velasco (36:29”) y Elizabeth Amaya (40:51”).

En la distancia menor (5 km), los más rápidos de la categoría abierta masculina fueron Juan Laguado (17:50”), seguido por Cristian Quintana (18:11”) y Cristian Villamizar (18:33”); mientras que de la femenina, Sara Apoliar (20:33”), acompañada en el podio por Darlin Hernández (20:37”) y Camila Ardila (23:08”).

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