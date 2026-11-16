Novena edición de la Media Maratón de Cúcuta se celebró con casi 4 mil corredores

En la élite masculina, el vencedor también fue el keniano Samuel Kumon Yeko, con un registro de 1:05:41”. Muy cerca estuvo Javier Peñaloza (1:06:10”) y Carlos Patiño (1:06:48”).
En la categoría Master A de los 21 km, los triunfadores fueron Rito López (1:11:01”) y Yeisy Álvarez (1:31:26”), mientras que en Master B, Juan Cardona (1:21:41”) y Nohra Rincón (1:42:25”).
Los podios de los 10 km, abierta, fueron formados por Emmanuel Hernández (31:20”) junto con Luis Garrido (32:08”) y Víctor Carrero (32:45”) en abierto masculino; Stefany López (36:46”) fue la ganadora, seguida por Laura Rojas (37:52”) y Paula Camargo (38:48”).
En Master A, Pedro Mora (32:54”) y Adriana Rivera (43:02”) fueron los campeones, y en Master B, Jackson Velasco (36:29”) y Elizabeth Amaya (40:51”).
En la distancia menor (5 km), los más rápidos de la categoría abierta masculina fueron Juan Laguado (17:50”), seguido por Cristian Quintana (18:11”) y Cristian Villamizar (18:33”); mientras que de la femenina, Sara Apoliar (20:33”), acompañada en el podio por Darlin Hernández (20:37”) y Camila Ardila (23:08”).
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