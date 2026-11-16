Colombia ganó el Sudamericano Sub-15 de baloncesto con las cucuteñas María Superlano y Hannah Flórez

Cinco partidos, cinco victorias. Con las dos cucuteñas María Mar Superlano y Hannah Flórez, la Selección Colombia Sub-15 se coronó campeona del certamen sudamericano clasificatorio a la Americup 2027 Sub-16, disputado entre el 11 y 15 de noviembre en isla Margarita, Venezuela.

El equipo nacional fue arrollador en el coliseo La Asunción y se terminó consagrando la noche del domingo luego de imponerse ante el quinteto local con marcador de 61-46, que le permitió quedarse con el único cupo que otorgaba el torneo al certamen continental que se hará en El Salvador.

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Ante las ausencias de Brasil y Argentina, Colombia fue el elenco más regular y levantó la copa tras vencer a Chile (67-34), Uruguay (76-60), Ecuador (62-40), Paraguay (72-63) y Venezuela.

La experiencia de Superlano y Flórez, quienes a mitad de año jugaron el Mundial Sub-17 en República Checa, sirvió de gran aporte para el combinado tricolor, que fue dirigido por Luis Cuenca.