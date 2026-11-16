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Colombia ganó el Sudamericano Sub-15 de baloncesto con las cucuteñas María Superlano y Hannah Flórez
El equipo nacional se consagró tras ganar cinco partidos de cinco posibles y se aseguró en la Americup 2027 Sub-16, de El Salvador.
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gcontreras
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Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Cinco partidos, cinco victorias. Con las dos cucuteñas María Mar Superlano y Hannah Flórez, la Selección Colombia Sub-15 se coronó campeona del certamen sudamericano clasificatorio a la Americup 2027 Sub-16, disputado entre el 11 y 15 de noviembre en isla Margarita, Venezuela.

El equipo nacional fue arrollador en el coliseo La Asunción y se terminó consagrando la noche del domingo luego de imponerse ante el quinteto local con marcador de 61-46, que le permitió quedarse con el único cupo que otorgaba el torneo al certamen continental que se hará en El Salvador.

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Ante las ausencias de Brasil y Argentina, Colombia fue el elenco más regular y levantó la copa tras vencer a Chile (67-34), Uruguay (76-60), Ecuador (62-40), Paraguay (72-63) y Venezuela.

La experiencia de Superlano y Flórez, quienes a mitad de año jugaron el Mundial Sub-17 en República Checa, sirvió de gran aporte para el combinado tricolor, que fue dirigido por Luis Cuenca.

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María Superlano fue capitana del equipo nacional. 

El aporte de las cucuteñas 

Superlano, que disputaba su cuarto torneo con la Tricolor, tuvo un rol muy importante en el equipo principal. En el debut, ante las chilenas, la jugadora, con largo recorrido en diferentes selecciones Norte de Santander, anotó 15 puntos, dio dos asistencias, tuvo dos robos y dos tapas siendo la más valiosa del juego.

Flórez, poste de 1.92 metros de estatura y que actúa con el combinado de Antioquia, fue la que más ganó rebotes con 12, aportó una asistencia y un robo.

Ante Uruguay, María, jugadora del club Esliba, dio 8 pts, 5 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Hannah, que integra el equipo Cariocas de Medellín, ganó un solo rebote ante las charrúas.

Contra Ecuador, Superlano, capitana de la selección, volvió a destacarse con 12 pts, 7 rts, 1 as y 2 robos; Flórez dejó 4 rts y un robo.

En la cita contra Paraguay, María, que tiene funciones de armado, se despachó con 13 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos; mientras que Hannah tuvo pocos minutos y dejó un rebote.

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Hannah Flórez, pivot de 1.92 metros de estatura. 

En el juego definitivo ante Venezuela, con el público en contra, Superlano se hizo un partidazo y firmó 14 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y un robo, y Flórez, que actuó un poco más de 2 minutos, dejó dos rebotes.

El campeonato de Superlano fue muy destacado a nivel de anotaciones con un total de 62 puntos.

La mejor jugadora del certamen fue la colombiana Diocelin Zúñiga, quien encabezó las estadísticas de eficiencia con 11.4 puntos partidos, 12.2 rebotes y 1.6 tapas.

La nómina colombiana estuvo integrada por Superlano, Flórez, Zúñiga, Sara Quejada, Thayra Rentería, Izabella Rodríguez, Livia Asprilla, Marian Palacios, Laura Viveros, Dayra Pedroza, Mariana Hawkins y Oriana Medina.

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