Colombia ganó el Sudamericano Sub-15 de baloncesto con las cucuteñas María Superlano y Hannah Flórez

María Superlano fue capitana del equipo nacional.
El aporte de las cucuteñas
Superlano, que disputaba su cuarto torneo con la Tricolor, tuvo un rol muy importante en el equipo principal. En el debut, ante las chilenas, la jugadora, con largo recorrido en diferentes selecciones Norte de Santander, anotó 15 puntos, dio dos asistencias, tuvo dos robos y dos tapas siendo la más valiosa del juego.
Flórez, poste de 1.92 metros de estatura y que actúa con el combinado de Antioquia, fue la que más ganó rebotes con 12, aportó una asistencia y un robo.
Ante Uruguay, María, jugadora del club Esliba, dio 8 pts, 5 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Hannah, que integra el equipo Cariocas de Medellín, ganó un solo rebote ante las charrúas.
Contra Ecuador, Superlano, capitana de la selección, volvió a destacarse con 12 pts, 7 rts, 1 as y 2 robos; Flórez dejó 4 rts y un robo.
En la cita contra Paraguay, María, que tiene funciones de armado, se despachó con 13 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos; mientras que Hannah tuvo pocos minutos y dejó un rebote.