Majo Robayo, en el top 5 de la temporada otoño en el US Kids Golf de Miami

Con una muy buena presentación en el Country Club of Coral Springs, la golfista cucuteña Mariajosé Robayo Tristancho logró terminar la temporada de otoño del US Kids, seccional Miami, dentro de las cinco mejores.

La deportista, con un 2026 muy destacado en el golf formativo estadounidense, ocupó la primera plaza con 39 golpes en nueve hoyos, junto con las locales Lara Williams y Cali Zielski. El desempate se definió en un play-off en el que la colombiana terminó en la tercera casilla.

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El certamen de Coral Springs fue el sexto de este circuito y ratificó el título de Williams, quien se llevó el primer lugar de la categoría niñas 9-10 años con un total de 129 puntos. Robayo alcanzó la quinta casilla con 66 unidades, entrando en un Top complementado por las estadounidenses D’Annah Lundwright (103), Cali Zielski (99) y la guatemalteca Luna Arenas (80).

El ranquin final de Majo pudo ser mejor, puesto que no participó de tres paradas en Normand Shores y Hollybrook Golf (2), registrando únicamente un segundo lugar en Redland Golf el pasado agosto, un cuarto lugar en Coral Spring el 25 de octubre y la tercera casilla del pasado domingo 21 de noviembre.

La joven deportista de 10 años cierra su temporada de otoño con este quinto lugar en US Kids, pero también con un título en el The Junior Tour de Under Armour, región Fort Myers-Naples, Florida, y una tercera posición en US Kids región Naples.

De momento, Robayo, quien dio sus primeros pasos en el Tennis Golf Club de Cúcuta, aún no define su calendario de invierno con los diferentes torneos que se celebrarán en los próximos meses.

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