Ronaldinho regresó al fútbol tras once años

El legendario futbolista Ronaldinho volvió a jugar un partido de fútbol este domingo, once años después de su retirada, en las filas del Ravenna de la Serie C italiana, activo y dando espectáculo en la victoria (2-0) de su equipo.

El ex del FC Barcelona o el Milan, campeón del mundo con Brasil en 2002, firmó su esperado regreso en el club al que se unió en agosto también como inversor. A sus 46 años, Ronaldinho disputó el primer tiempo del derbi de Romagna ante el Forli.

El brasileño tardó en entrar en contacto con el balón, pero poco a poco fue devolviendo pases, poniendo saques de esquina y dejando detalles como el balón que retuvo de espaldas a la portería, que siguió por banda derecha para el 1-0 de Giulio Donati.