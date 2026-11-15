Yuberjen Martínez perdió en los últimos segundos la oportunidad de ser campeón mundial

Por segundos, Yuberjen Martínez se privó de ser campeón mundial de boxeo. El Tremendo, como es apodado el pugilista que nació en Turbo hace 35 años y quien fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, volvió a demostrar sus capacidades sobre el cuadrilátero.

Sin embargo, esta vez la suerte no estuvo de su lado y se quedó a las puertas de conquistar un título mundial, al caer ante el estadounidense Anthony ‘La Princesita’ Olascuaga, en el combate por el cinturón de las 112 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), disputado en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Estados Unidos.

Aunque Olascuaga partía como favorito para quedarse con la victoria, el norteamericano tuvo que exigirse al máximo ante la gran batalla que le planteó el colombiano.

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Martínez perdió por decisión unánime, luego de los 12 asaltos pactados, en una contienda que mantuvo la expectativa hasta los últimos segundos.

Desde el inicio, el antioqueño, con una exquisita técnica, sorprendió a su oponente con intercambios de golpes que hicieron dudar al campeón. Sin embargo, Olascuaga comenzó a tomar la iniciativa con velocidad y golpes certeros, mientras el criollo apostó por una estrategia más defensiva, con movimientos desde atrás y buscando los espacios para contragolpear.

Yuberjen logró equilibrar las acciones durante los siguientes cinco asaltos, en lo que fue considerada una de las peleas más parejas y emocionantes de la velada. Incluso, a falta de 58 segundos para terminar el décimo episodio, uno de sus impactos hizo perder el equilibrio a Olascuaga, de 27 años, quien terminó resbalándose y estuvo cerca de tocar la lona.

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Pero el desenlace llegó en el último asalto. Con Martínez evidenciando el desgaste físico de la batalla, Anthony aprovechó uno de los intercambios para enviarlo a la lona cuando faltaban pocos segundos para que sonara la campana. Esa caída terminó siendo determinante en la decisión de los jueces, que entregaron la victoria al estadounidense con tarjetas de 115-112, 115-112 y 114-113.

Así, ese último episodio, al que aparentemente se llegaba en empate, le costó al urabaense la posibilidad de convertirse en campeón mundial. Aunque no consiguió el cinturón, su actuación le permitió ganarse el respeto de su rival y de quienes presenciaron el combate. Olascuaga, por su parte, retuvo por sexta ocasión el título mosca de la OMB.

“Le dije a Yuberjen que va a ser campeón algún día. Tremendo guerrero, le doy gracias por la pelea que hicimos. ¡Qué guerra! Espero que todos la hayan disfrutado”, expresó Olascuaga al término del combate.

Con este resultado, el estadounidense llegó a 13 victorias como profesional, nueve de ellas por nocaut, y mantiene una sola derrota.

Martínez, entre tanto, sufrió su primera caída en el boxeo profesional, después de haber conseguido siete triunfos, todos por la vía del nocaut.

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“Me aferré bastante al plan de trabajo y todo iba saliendo bien, pero lastimosamente recibí una mano que pienso que fue la que me cambió todo arriba del ring”, dijo Yuber en charla con Boxeo de Colombia tras el encuentro.

Esas muestras de cariño, tras un pleito que para muchos entra en la disputa del combate del año de la OMB, quizá se conviertan en un impulso para que regrese pronto al cuadrilátero y siga persiguiendo el sueño de ser campeón mundial.

“Más que dejar mi nombre plasmado, vine por el título, pero lastimosamente se nos fue de las manos. Vendrán más oportunidades. Tenemos mucho tiempo y debemos seguir trabajando para que ese sueño siga vigente”.

Con información de El Colombiano.

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