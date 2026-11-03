Países Bajos aplastó a Grecia en la Liga de Naciones

Países Bajos se hizo este viernes con el control del Grupo A2 con una victoria récord de 7-0 contra Grecia, y ahora ambos equipos competirán con Alemania por la clasificación en la última jornada, después de que los hombres de Jürgen Klopp vencieran a Serbia 3-1.

El jueves, Harry Kane marcó el gol de la victoria contra Croacia, sellando así el pase de Inglaterra a los cuartos de final, mientras que la victoria de Italia sobre Francia y el éxito de Bélgica en Turquía propiciaron una lucha a tres bandas en la sexta jornada por las dos plazas de cuartos de final del Grupo A1.

Países Bajos ofreció una exhibición de ataque espectacular en Ámsterdam, igualando la mayor victoria en la historia de la Liga de Naciones.

Crysencio Summerville abrió el marcador al minuto 6, antes de que Tijjani Reijnders anotara un hat-trick en la primera mitad del partido (12’, 18’ y 33’).

Jurriën Timber marcó dos goles, uno al (40’) y otro al (59’), mientras que Donyell Malen también anotó al (63’).

Los locales dominaron de principio a fin, ofreciendo una actuación contundente que les permite distanciarse tres puntos en la cima del Grupo A2.

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Por su parte, Alemania marcó dos goles en los primeros 14 minutos, encaminándose así a su segunda victoria en la fase de grupos contra Serbia y manteniéndose en la lucha por un puesto en cuartos de final.

Srđan Babić solo pudo desviar el cabezazo de Kai Havertz en el minuto tres hacia su propia portería, y los pupilos de Jürgen Klopp subrayaron su dominio cuando Florian Wirtz, también goleador en el partido de ida, marcó el segundo gol para los teutones.

El único tanto de Babić no fue suficiente para evitar que la selección alemana igualara a Grecia, segunda clasificada, con ocho puntos. Los locales, que sufrieron las expulsiones de Vanja Dragojević y Andrija Živković al final del partido, siguen sin sumar puntos.

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