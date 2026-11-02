El boxeador colombiano Yuberjen Martínez, ante la pelea por el título mundial

El boxeador colombiano Yuberjen Martínez tendrá este sábado una de las citas más importantes de su carrera profesional.

El medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016 se enfrentará al estadounidense Anthony ‘La Princesita’ Olascuaga, en disputa del cinturón mundial de peso mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A sus 35 años, el pugilista nacido en Turbo, Antioquia, está ante una oportunidad que durante mucho tiempo esperó y que podría marcar un antes y un después en su trayectoria.

Luego de estar cerca de abandonar la alta competencia, el urabaense encontró nuevos motivos para continuar y ahora tiene la posibilidad de convertirse en campeón mundial del boxeo profesional.

“Llevo siete peleas, de las cuales todas han sido ganadas por la vía del nocaut. Es una oportunidad que siempre había esperado. Aparte de eso, Dios no llega ni tarde ni temprano, siempre llega a la hora justa. Yo pienso que este es el mejor momento para esta gran pelea de título mundial”, expresó Martínez en entrevista con ESPN.

Sin embargo, ‘El Tremendo’ sabe que enfrente tendrá un rival de condiciones y experiencia. Olascuaga, de 27 años, registra 12 victorias, nueve de ellas por nocaut, y una sola derrota.

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El estadounidense conquistó el cinturón vacante de la OMB en julio de 2024, cuando derrotó por nocaut en el tercer asalto al japonés Riku Kano, en Tokio.

Desde entonces, ha defendido exitosamente su corona en cinco ocasiones, por lo que representa una exigente prueba para el criollo.

Martínez, quien llega motivado por sus recientes resultados, no se atreve a pronosticar cómo terminará el combate, aunque confía plenamente en sus condiciones y preparación.

“Yo no pronostico nocaut, sino que siempre he dicho que eso sale solo. Sé que va a ser una pelea bastante fuerte, bastante aguerrida, ya que mi rival también es fuerte.

Yo reconozco que también soy fuerte y, bueno, no podemos adelantarnos al futuro. Estamos esperando simplemente el primer campanazo para que realmente demostremos ambos de qué estamos hechos”, manifestó.

Buen recorrido

El antioqueño llega a esta cita después de vencer en mayo pasado al panameño Ángel Bethancourt, a quien le quitó el invicto y derrotó para conquistar el título latino de peso mosca de la OMB. Su rival tenía entonces un registro de ocho triunfos.

Pero el camino hasta esta oportunidad no ha sido sencillo. El propio Martínez recordó que en 2023 estuvo cerca de ponerle punto final a su carrera deportiva. Sin embargo, encontró personas que lo animaron a continuar y hoy siente que está ante la posibilidad de cumplir uno de sus mayores sueños.

“Recuerdo que en el 2023 traté de tirar la toalla, pero siempre Dios mandó a ‘X’ o ‘Y’ personas, las cuales me motivaron a seguir en este camino.

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Esta victoria del 14 de noviembre, con la ayuda de Dios primero, sé que así va a ser, significaría mucho. Significaría marcar un antes y un después, estaría en la historia del boxeo profesional colombiano, que es lo que realmente he querido: dejar una huella imborrable”, agregó.

Otros campeones

En caso de que Yuberjen derrote al estadounidense, se convertirá en el tercer púgil colombiano en conseguir el título mundial en esta categoría.

En el pasado lo logró el cartagenero Prudencio Cardona, quien el 20 de marzo de 1982, noqueó al mexicano Antonio Avelar, quedándose a sí con el cinturón de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Y el otro campeón que tuvo Colombia fue el magdalenense Fidel Bassa, quien obtuvo el título el 13 de febrero de 1987, al vencer por decisión unánime al panameño Hilario Zapata, apoderándose del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate, pactado a 12 asaltos, se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en el área de Los Ángeles. El duelo por el cinturón de las 112 libras está previsto entre las 9:30 y las 10:00 de la noche, hora colombiana, y podrá verse a través de DAZN y la señal de ESPN KnockOut.

Tomado de El Colombiano

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