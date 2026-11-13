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Cúcuta Deportivo apunta a cerrar la Liga II-2026 con un triunfo sobre el descendido Jaguares
El compromiso se jugará este sábado a partir de las 3:30 p.m. en el estadio General Santander.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 13 de Noviembre de 2026

Con la categoría salvada y una muy remota posibilidad de avanzar a los cuadrangulares de la Liga II-2026, Cúcuta Deportivo afronta este sábado la última fecha del campeonato chocando con Jaguares de Córdoba, a partir de las 3:30 p.m. en el estadio General Santander.

El duelo cita a dos equipos que iniciaron el año con la misión de mantenerse en primera división: el rojinegro lo logró, mientras que el celeste descendió junto con Boyacá Chicó.

Lea aquí: Nicolás Chiesa no reprochó nada en la caída del Cúcuta en Barranquilla

El plantel fronterizo preparó este juego en medio de la satisfacción del objetivo cumplido en cuanto a su permanencia y con cierta resignación tras la derrota 2-0 ante Junior FC el pasado lunes, que dejó prácticamente eliminado.

Aunque existe la opción desde las matemáticas, en fútbol es una utopía clasificar, ya que el motilón es undécimo con 24 puntos y -7 en la diferencia de gol. Las dos casillas que podría alcanzar son la séptima (Millonarios, 27 pts y +9) y octava (Once Caldas, 27 pts +4).

En la pelea también están Tolima (26, +2) y Águilas Doradas (25, +1). Para que sucediera, Cúcuta tendría que revertir su diferencia de gol (hacer más de siete goles a Jaguares) y esperar que Once Caldas pierda con Nacional (preferiblemente por más de cuatro goles), que Millonarios pierda ante Alianza en Bogotá, que Tolima no sume en Cali y que Águilas no le gane a Medellín.

Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo.

“Lo vamos a afrontar como todos los otros partidos: con mucha seriedad y responsabilidad. Van a jugar los once que creo que estén mejores para hacer un gran partido y lograr una victoria en casa con nuestro público, con nuestra gente. Ojalá que puedan ir lo más posible al estadio para que sea una fiesta. La verdad me encantaría poder cerrar todos juntos con un abrazo de equipo y del público”, comentó Nicolás Chiesa, director técnico del rojinegro.

El choque podría ser el último de Chiesa como estratega del Cúcuta. Pese a tener contrato hasta mitad de 2027, el argentino contó que tendrá que reunirse con los directivos para definir su continuidad basándose en la ambición que exista sobre el proyecto.

De igual forma también podría ser la despedida de varios jugadores que saldrán del plantel en el próximo mercado de fichajes.

Es de suma importancia ganar pensando en la tabla del descenso del próximo año.

Jaguares llega abatido ocupando el penúltimo puesto de la tabla con solo 13 puntos y con la dirección de un técnico interino. En la nómina está Cristian ‘Jopito’ Álvarez, argentino que marcó el penal con el que Cúcuta ascendió en 2025. Así como el veterano delantero Andrés ‘Topo’ Rentería.

En la jornada anterior, el equipo de Montería fue goleado 4-0 por Atlético Bucaramanga.

Este choque vuelve a darse en Liga en el General Santander luego de siete años. En el segundo semestre de 2019 igualaron 1-1 con tanto de Luis Miranda y un autogol de Mauricio Duarte. En segunda, el compromiso más reciente fue en noviembre de 2025 en los cuadrangulares con marcador 2-2 (Jhonathan Agudelo y Duarte).

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