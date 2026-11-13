Cúcuta Deportivo apunta a cerrar la Liga II-2026 con un triunfo sobre el descendido Jaguares

“Lo vamos a afrontar como todos los otros partidos: con mucha seriedad y responsabilidad. Van a jugar los once que creo que estén mejores para hacer un gran partido y lograr una victoria en casa con nuestro público, con nuestra gente. Ojalá que puedan ir lo más posible al estadio para que sea una fiesta. La verdad me encantaría poder cerrar todos juntos con un abrazo de equipo y del público”, comentó Nicolás Chiesa, director técnico del rojinegro.
El choque podría ser el último de Chiesa como estratega del Cúcuta. Pese a tener contrato hasta mitad de 2027, el argentino contó que tendrá que reunirse con los directivos para definir su continuidad basándose en la ambición que exista sobre el proyecto.
De igual forma también podría ser la despedida de varios jugadores que saldrán del plantel en el próximo mercado de fichajes.
Es de suma importancia ganar pensando en la tabla del descenso del próximo año.
Jaguares llega abatido ocupando el penúltimo puesto de la tabla con solo 13 puntos y con la dirección de un técnico interino. En la nómina está Cristian ‘Jopito’ Álvarez, argentino que marcó el penal con el que Cúcuta ascendió en 2025. Así como el veterano delantero Andrés ‘Topo’ Rentería.
En la jornada anterior, el equipo de Montería fue goleado 4-0 por Atlético Bucaramanga.
Este choque vuelve a darse en Liga en el General Santander luego de siete años. En el segundo semestre de 2019 igualaron 1-1 con tanto de Luis Miranda y un autogol de Mauricio Duarte. En segunda, el compromiso más reciente fue en noviembre de 2025 en los cuadrangulares con marcador 2-2 (Jhonathan Agudelo y Duarte).
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