Cúcuta Deportivo apunta a cerrar la Liga II-2026 con un triunfo sobre el descendido Jaguares

Con la categoría salvada y una muy remota posibilidad de avanzar a los cuadrangulares de la Liga II-2026, Cúcuta Deportivo afronta este sábado la última fecha del campeonato chocando con Jaguares de Córdoba, a partir de las 3:30 p.m. en el estadio General Santander.

El duelo cita a dos equipos que iniciaron el año con la misión de mantenerse en primera división: el rojinegro lo logró, mientras que el celeste descendió junto con Boyacá Chicó.

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El plantel fronterizo preparó este juego en medio de la satisfacción del objetivo cumplido en cuanto a su permanencia y con cierta resignación tras la derrota 2-0 ante Junior FC el pasado lunes, que dejó prácticamente eliminado.

Aunque existe la opción desde las matemáticas, en fútbol es una utopía clasificar, ya que el motilón es undécimo con 24 puntos y -7 en la diferencia de gol. Las dos casillas que podría alcanzar son la séptima (Millonarios, 27 pts y +9) y octava (Once Caldas, 27 pts +4).

En la pelea también están Tolima (26, +2) y Águilas Doradas (25, +1). Para que sucediera, Cúcuta tendría que revertir su diferencia de gol (hacer más de siete goles a Jaguares) y esperar que Once Caldas pierda con Nacional (preferiblemente por más de cuatro goles), que Millonarios pierda ante Alianza en Bogotá, que Tolima no sume en Cali y que Águilas no le gane a Medellín.