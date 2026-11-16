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Cuatro capturados y un menor aprehendido por hechos violentos atribuidos al Epl en Ocaña
Los detenidos estarían relacionados con un homicidio, amenazas mediante grafitis y el hurto a una estación de servicio.
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Cuatro capturados y un menor aprehendido por hechos violentos atribuidos al Epl en Ocaña
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Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Cuatro personas fueron capturadas y un adolescente de 16 años aprehendido durante tres operativos de allanamiento realizados en diferentes sectores de Ocaña, Norte de Santander. Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados con varios hechos violentos e intimidatorios registrados en el municipio y atribuidos al Ejército Popular de Liberación , Epl.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, en viviendas ubicadas en la zona urbana de Ocaña.

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De acuerdo con la información oficial, las cinco personas estarían involucradas en conductas relacionadas con receptación, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Durante las diligencias fueron incautados cinco teléfonos celulares, 19 cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para este tipo de munición, una pistola traumática, base de coca y aerosoles.

Los hechos que investigan las autoridades

Las labores investigativas permitieron establecer que los capturados estarían relacionados con varios episodios que generaron preocupación entre los habitantes de Ocaña durante octubre de 2026.

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Uno de ellos es el homicidio ocurrido en el sector El Venadillo, donde, según las autoridades, junto al cuerpo de la víctima fue encontrado un mensaje intimidatorio con referencias a una supuesta 'limpieza social' del Epl.

También son señalados de presuntamente participar en la marcación de 14 grafitis alusivos a este grupo armado en diferentes barrios del municipio, una situación que habría sido utilizada para intimidar a la comunidad.

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A estos hechos se suma la ubicación de un cilindro con inscripciones alusivas al Epl sobre la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, así como el hurto a una estación de servicio en el sector de Aguas Claras, ocurrido el 22 de octubre. En este último caso, los responsables habrían intimidado a las víctimas con un arma de fuego.

Las autoridades señalaron que estos resultados hacen parte de las acciones para contrarrestar las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad en el municipio.

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