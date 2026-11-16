Cuatro capturados y un menor aprehendido por hechos violentos atribuidos al Epl en Ocaña

Cuatro personas fueron capturadas y un adolescente de 16 años aprehendido durante tres operativos de allanamiento realizados en diferentes sectores de Ocaña, Norte de Santander. Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados con varios hechos violentos e intimidatorios registrados en el municipio y atribuidos al Ejército Popular de Liberación , Epl.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, en viviendas ubicadas en la zona urbana de Ocaña.

Lea: Me lo voy a llevar: la dolorosa escena que dejó un fatal accidente de tránsito en Cúcuta

De acuerdo con la información oficial, las cinco personas estarían involucradas en conductas relacionadas con receptación, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Durante las diligencias fueron incautados cinco teléfonos celulares, 19 cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para este tipo de munición, una pistola traumática, base de coca y aerosoles.

Los hechos que investigan las autoridades

Las labores investigativas permitieron establecer que los capturados estarían relacionados con varios episodios que generaron preocupación entre los habitantes de Ocaña durante octubre de 2026.

Ingrese: La muerte sigue rondando en el Catatumbo: asesinaron de un tiro de gracia a El Loco en Tibú