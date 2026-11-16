¿Lo siguieron para matarlo? Le dispararon en el rostro en el negocio de su pareja en Cúcuta

Una visita rutinaria al establecimiento comercial de pooles administrado por su esposa terminó siendo letal para Gerson Corredor Camargo, luego de que varios sujetos armados lo interceptaran en el lugar y le causaran la muerte en un ataque certero.

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Un disparo directo al rostro fue suficiente para que el hombre, de 36 años, cayera herido de muerte en el suelo del establecimiento comercial, ubicado en la transversal 17 con avenida 0, en la entrada al sector Las Minas, entre los barrios Carora y Los Alpes, en la comuna 9 de Cúcuta.

Los responsables huyeron en la misma moto en la que llegaron, antes de que alguien pudiera obtener pistas sobre su identidad. Dejaron atrás una trágica escena en la que Gerson no fue el único afectado.

Y es que, antes de escapar, por motivos que aún no son esclarecidos, dispararon un par de veces más al interior del establecimiento, dejando heridos a otros dos hombres que se encontraban en el lugar. Así, la cifra de afectados por este hecho, ocurrido hacia las 5:15 de la tarde del pasado sábado, 14 de noviembre, ascendió a tres.

Los heridos fueron identificados como Yeison Alexander López Peñaranda, quien sufrió un disparo en el tórax, y Deninson David, quien recibió un impacto en la pierna derecha.

En medio del ambiente festivo de este puente, la música se detuvo y los gritos no se hicieron esperar. Unos eran de dolor, otros de miedo y algunos de alerta, pues había dos hombres heridos que necesitaban atención médica urgente.

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De inmediato, se gestionó su traslado a un centro asistencial. Según la información conocida hasta el momento, Deninson está fuera de peligro, mientras que el pronóstico de Yeison es reservado.

Por Gerson ya no había nada que hacer. Las heridas fueron tan graves que murió en el lugar, por lo que el caso quedó a cargo de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho).

Los uniformados inspeccionaron la zona y encontraron varias vainillas sobre el asfalto, elementos que fueron recopilados como material probatorio para la investigación. A esto se sumará la revisión de los videos de las cámaras de seguridad del sector, que podrían aportar información sobre la identidad y las características de los responsables.

Sobre los móviles del crimen todavía existe un gran misterio. Una de las líneas de investigación está relacionada con la actividad laboral de Corredor, quien se desempeñaba como contratista de una empresa de seguridad vinculada a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En su momento, hizo parte del esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Elkin Caballero. Sin embargo, ese vínculo había terminado tiempo atrás y, al momento de su muerte, ya no se desempeñaba como escolta del mandatario.

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Una de las hipótesis que se analiza es que haya sido seguido por los responsables, teniendo en cuenta que transcurrieron apenas unos minutos entre su llegada al establecimiento y el momento en que se escucharon los disparos.

Por las características del ataque, las autoridades tampoco descartan que se trate de una represalia relacionada con el posible no pago de extorsiones al establecimiento comercial.

Entretanto, colegas y allegados de Corredor lamentaron lo sucedido. “Honor y lealtad, escolta, descanse en paz, Patón”, escribió en Facebook otro guarda de seguridad, quien recordó con ese sobrenombre a Gerson, con quien compartió durante sus últimos años de vida.

Así, su nombre quedó sumado a la lista de víctimas de la violencia en Cúcuta y su área metropolitana.

Por lo menos 16 personas han perdido la vida en hechos violentos durante los primeros 14 días de noviembre. Cúcuta concentra más de la mitad de los casos, con nueve homicidios, mientras que los demás se han registrado en El Zulia (2), Los Patios (2) y Villa del Rosario (3).

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