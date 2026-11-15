Dos farmacias de La Parada distribuían medicamentos ilícitos producidos en Villa del Rosario

Una casa y dos farmacias en Villa del Rosario eran el epicentro de una presunta red delincuencial que habría inundado el municipio, especialmente el sector de La Parada, con medicamentos ilícitos.

Cinco personas cayeron tras el operativo adelantado contra esta estructura: dos farmacéuticos y tres particulares, quienes ahora enfrentan cargos por corrupción de productos médicos y material profiláctico.

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Los detenidos fueron identificados como Javier Mauricio Rivera Córdoba, Denis Mairud García y Mayerlis Ballena García, quienes recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Por ahora, no se descarta que Javier Mauricio haya sido quien involucró a Miguel Ángel Rivera Córdoba y Hermenegildo Rivera Corredor, ambos farmacéuticos que recibieron medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Las capturas se produjeron luego de que las autoridades recopilaran suficiente material probatorio contra los indiciados e identificaran conductas irregulares en algunas droguerías de La Parada, entre ellas la Farmacia Mérida, encabezada por Hermenegildo.

Con estas evidencias se obtuvieron tres órdenes de registro y allanamiento, que fueron ejecutadas a principios de mes. Durante los procedimientos, las autoridades encontraron en una de las viviendas intervenidas elementos que demostrarían que este grupo se dedicaba a preparar, acondicionar y reempaquetar productos médicos.

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Cajas selladas con implementos que habrían sido importados desde otras ciudades, envases de bebidas gaseosas llenos de líquidos medicinales, tarros de pastillas, embudos, etiquetas y cientos de elementos más fueron hallados en el inmueble. Estos elementos evidenciarían que la presunta actividad ilegal contaba con toda una estructura organizada.

Según las investigaciones, los detenidos adquirían de manera ilícita algunos medicamentos que posteriormente hacían pasar por otros productos. Asimismo, presuntamente fabricaban sus propias medicinas sin contar con los permisos correspondientes ni cumplir las medidas de salubridad exigidas, para luego comercializarlas en dos farmacias de La Parada, establecimientos reconocidos en el sector e incluso registrados ante la Cámara de Comercio.

Tras la judicialización, ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos. Sin embargo, tres de ellos permanecen bajo detención domiciliaria, mientras que los otros dos deberán comparecer ante las autoridades competentes cuando sean requeridos, como parte de la continuación del proceso judicial.

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