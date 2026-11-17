El magnicidio del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay volvió a salir a colación en la discusión nacional. Así fue durante el lanzamiento del Primer Simposio de Seguridad, en el que participó la viuda del también exsenador, María Claudia Tarazona. En su intervención, habló sobre quiénes serían, para ella, los que dieron la orden del homicidio.

Tarazona mencionó que “el foco no debe estar en la Segunda Marquetalia”, una de las disidencias de las Farc —al mando del desertor del Acuerdo de Paz de 2016, alias Iván Márquez— que está bajo la lupa por ser el perpetrador del magnicidio.

“Es muy gaseoso decir que ‘Iván Márquez’ mandó a matar a Miguel y cada vez que capturan a alguien de la Segunda Marquetalia entonces dicen ‘un capturado más del magnicidio de Miguel’. No es así: fueron organizadores, fueron los logísticos y fueron quienes financiaron”, mencionó.

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En ese sentido, María Claudia Tarazona acusó que “quienes dieron la orden y la Fiscalía tendrá que hacer su labor, presuntamente y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador (Nicolás) Maduro”.

La viuda del asesinado senador señaló que era su deseo que el país pudiera “muy pronto llegar a esta conclusión de la manera correcta y judicialmente como debe ser”.

¿Qué es el Simposio de Seguridad?

El Primer Simposio de Seguridad es un evento organizado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de su Escuela de Formación Miguel Uribe Turbay, en una alianza estratégica con la Universidad de La Salle, que tiene la finalidad de establecer un diálogo técnico sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta Colombia en materia de protección y orden público.

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Con esto, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella espera perfilar el espacio como uno de los escenarios de discusión más relevantes del año en esas materias.

En el lanzamiento del Simposio este martes participaron el director del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad de La Salle, Gerardo Botero, y el director de formación encargado de la Escuela Miguel Uribe Turbay, Fabio Andrés Barreto.

Vale recordar que esa Escuela de Formación fue una iniciativa del presidente de la República, a modo de brazo educativo de la UNP, que busca profesionalizar el sector de la seguridad y promover el intercambio de conocimientos entre expertos, funcionarios públicos y la sociedad civil.

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, luego de dos meses de estar en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir un atentado armado mientras se encontraba en un evento de campaña el 7 de junio de ese año.

Tomado de El Colombiano.

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