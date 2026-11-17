El presidente Abelardo de la Espriella respondió a los cuestionamientos por los recientes cambios en su administración, entre ellos las salidas de los directores de Coljuegos y del Fondo Milagro. Aseguró que ha retirado a menos del 0,1 % de los funcionarios que ha nombrado y advirtió que quienes no cumplan con su trabajo tendrán que dejar sus cargos.

De la Espriella aseguró que las salidas representan una proporción mínima frente al total de personas que ha nombrado desde que llegó a la Presidencia. Según sus cuentas, ha designado entre 5.000 y 6.000 funcionarios y ha retirado a 30.

“El que no funciona tiene que irse, como en las empresas. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a que en todos los gobiernos anteriores se dejaba ahí al que no funcionaba por corrección política, porque había un compromiso. Todos los funcionarios de este Gobierno están en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030 y el que no funcione se va. Y el que funcione será exaltado y Colombia sabrá agradecerle su esfuerzo por la patria”, dijo.

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La declaración se conoce después de varios movimientos en entidades del Gobierno. El más reciente fue el de Jaime Vives Pinedo, a quien el presidente le pidió salir de la dirección de Coljuegos, luego de los cuestionamientos por el proceso mediante el cual obtuvo un título de especialización en Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena, requisito para asumir el cargo.

La institución defendió el procedimiento académico y explicó que reconoció buena parte de los créditos por la experiencia laboral del funcionario.

Días antes, el mandatario también pidió la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro, después de que se conocieran los salarios de los funcionarios de esa entidad, cuya nómina mensual ascendía a cerca de 765,6 millones de pesos. De la Espriella aseguró que esos montos no correspondían a sus directrices de austeridad y ordenó reversarlos.

A esos casos se sumó la salida de Camilo Noguera Pardo, cuya designación como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) fue revocada después de los cuestionamientos por cambios en los requisitos del manual de funciones que habrían facilitado su llegada al cargo.

“El que no funcione tiene que irse”, dijo.

Tomado de El Colombiano.

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