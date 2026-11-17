La escena fue precisamente uno de los elementos que llegó a consideración del juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia durante la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los dos detenidos.

En esa diligencia, el funcionario dispuso enviar copias a dos organismos del Estado para que, dentro de sus respectivas competencias, examinen lo ocurrido.

La primera remisión fue dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que examine las presuntas intervenciones del presidente en la exhibición pública de Néider Yesid Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna.

El juez hizo referencia a las expresiones despectivas que, a su juicio, habrían afectado la dignidad humana de los ciudadanos capturados.

La segunda compulsa fue dirigida a la Procuraduría para que establezca la identidad y participación de los funcionarios que presuntamente ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron la presentación de los detenidos ante los medios de comunicación en Montería.

La compulsa de copias constituye una actuación independiente, encaminada a que las autoridades competentes determinen si hay mérito para examinar posibles vulneraciones de garantías constitucionales.

Por el contrario, el acta conocida por la revista Semana confirma que se legalizaron las aprehensiones, se avalaron las imputaciones y se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos detenidos.

La decisión, sin embargo, tiene un alcance que conviene precisar. El juez no declaró ilegales las capturas, tampoco dejó en libertad a los procesados ni anuló las actuaciones adelantadas por la Fiscalía.

Para Sebastián Rendón, abogado penalista consultado por EL COLOMBIANO, la controversia no está en la presencia del presidente durante un operativo de la Fuerza Pública, pues considera que esa actuación está amparada por sus funciones como comandante en jefe.

El problema, a su juicio, aparece cuando el mandatario confronta a los capturados, permite que ese encuentro sea grabado y posteriormente lo difunde masivamente en medios de comunicación y redes sociales, utilizando expresiones que les atribuyen directamente responsabilidades penales sin hacer referencia a su condición de presuntos responsables.

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“Existe una violación al principio de presunción de inocencia y a uno de sus subprincipios, que es el trato de inocente”, explicó.

El abogado sostuvo que la presunción de inocencia no se limita a impedir que una persona sea declarada culpable sin una sentencia condenatoria, sino que también impone al Estado la obligación de tratarla como inocente durante todo el proceso penal.

Ese deber, explicó, está contemplado en la Constitución colombiana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las normas del procedimiento penal.

Por eso, considera que cuando el presidente presenta públicamente a un detenido como responsable de determinados crímenes, sin que exista una condena judicial, puede comprometer garantías fundamentales y afectar el derecho a un juicio justo.

Rendón fue más allá y planteó que las actuaciones del mandatario podrían tener consecuencias sobre la legalidad misma de las capturas.

Según su interpretación, cuando durante un procedimiento de aprehensión se producen vulneraciones de derechos humanos, puede configurarse un vicio que comprometa su legalidad. “Mi criterio es que el alcance de esto sí da para determinar la ilegalidad o ilicitud de estas capturas”, afirmó.

Desde esa perspectiva, considera que el juez de control de garantías pudo haber adoptado una medida más contundente y ordenar la libertad de los detenidos, en lugar de limitarse a compulsar copias.

“El presidente es el presidente, no es juez. Tiene prohibición constitucional para determinar responsabilidades penales. No puede juzgar ni establecer quién cometió un delito o quién no”, señaló.

En este caso, señaló que corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes examinar los hechos relacionados con el presidente y establecer si pueden tener relevancia penal o disciplinaria.

A partir de esa valoración, la célula legislativa podría archivar el asunto o disponer la apertura de una investigación formal y escuchar al mandatario en versión libre.

La controversia adquiere otra dimensión por los señalamientos que pesan sobre Uñates. La Fiscalía lo identifica como un presunto integrante de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, y sostiene que habría tenido responsabilidades de coordinación y mando en el norte y nordeste antioqueño.

También le atribuye participación en actividades de extorsión, secuestros, homicidios y ataques contra la fuerza pública. Entre los hechos bajo investigación está el ataque del 21 de agosto de 2025 contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados muertos.

Asimismo, las autoridades lo señalan de tener relación con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo de este año en Briceño.

¿El presidente está obligado a respetar la presunción de inocencia?