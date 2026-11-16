Desde los 14 años en las disidencias: el historial criminal de alias Primo Gay

Un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías envió a prisión a Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, quien fue capturado este 14 noviembre y habría sido cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y que, desde enero de 2026, estaría vinculado al Clan del Golfo.

La medida se tomó tras la recopilación de evidencias que permitirían establecer que este hombre, de 23 años, sería el responsable del cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, la comercialización de pasta base de coca en el nordeste antioqueño y la planeación de ataques terroristas.

Sus inicios en las estructuras

También se estableció que ingresó a las disidencias de las Farc a los 14 años y que, en 2021, asumió el rol de coordinador dentro de la organización.

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Tras la captura o muerte de otros cabecillas, habría pasado a una posición de mayor jerarquía y concentrado su actuar ilegal en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Durante la investigación se descubrió que alias Primo Gay habría viajado a otro país para recibir capacitación en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos, con la finalidad de atacar a la fuerza pública.

Entre los hechos que se le atribuyen, Uñates López presuntamente participó en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022. Según la investigación, las víctimas fueron atadas de pies y manos y retenidas durante 15 días en una vivienda rural de Briceño, hasta que lograron escapar y denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía.

La captura de alias Primo Gay

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales obtuvo una orden de captura contra Uñates López, que fue materializada mediante una acción articulada entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en una vía de Yarumal.

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En el procedimiento también fue capturado en flagrancia otro hombre, identificado como Herny Sneyder Herrón Serna, quien se movilizaba en una motocicleta junto a ‘Primo Gay’. Ambos portaban pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición.

La Fiscalía los presentó ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías y les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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A Uñates López le fueron formulados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

En una próxima audiencia se procederá con la imputación de cargos por otras conductas ilícitas que se le atribuyen, entre ellas homicidios y graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras avanza el proceso judicial en su contra, alias Primo Gay deberá permanecer en un centro carcelario y en cumplimiento de la medida de aseguramiento impuesta por un juez.

Con información de El Colombiano.

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