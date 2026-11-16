Plan de Choque en Salud reporta la entrega de 16,1 millones de medicamentos

El Plan de Choque en Salud ha permitido la entrega de 16, 1 millones de medicamentos, según cifras del Ministerio de Salud.



En el marco del balance de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella el Ministerio de Salud informó que el Plan de Choque en Salud hace seguimiento a 1,6 millones de pacientes y registra un avance general del 39,25 % en el cierre de pendientes.



Según las cifras presentadas por la cartera de Salud al 10 de noviembre, el Plan reporta la entrega de 16,1 millones de medicamentos, equivalentes a un avance del 55,7 %, y la resolución de 1.350.177 procedimientos médicos, correspondientes al 34,28 % de los registros pendientes.

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“Empezamos por lo urgente: los pacientes. Más de 1,6 millones de colombianos llevaban meses esperando un medicamento o un procedimiento necesario para su salud y, en algunos casos, para proteger su vida”, señaló la ministra de Salud, Ana Maria Vesga.



“Para apoyar este proceso, dispusimos además un mecanismo financiero extraordinario que permite dar liquidez al sistema para responder por estas atenciones”, añadió la funcionaria.

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Vesga aseguró que estas cifras demuestran que el Gobierno ha concentrado sus acciones en una prioridad, recuperar la capacidad de respuesta del sistema de salud.



Además, la funcionaria señaló que el Ministerio también ha avanzando en acciones orientadas a la recuperación estructural y financiera del sistema. Entre las principales acciones se encuentran un proceso de conciliación para aclarar las deudas entre EPS, clínicas y hospitales, así como la revisión técnica de los costos reales de atención en salud y del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el objetivo de establecer bases financieras más sólidas para el sector

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