Juez de Antioquia pide investigar a Abelardo por ‘expresiones despectivas’ contra alias Primo Gay

Un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la conducta del presidente Abelardo de la Espriella. Eso, por las expresiones que utilizó contra en un video en el cual encaró a Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de “Primo Gay”.

La decisión se conoció durante la audiencia de legalización de captura de “Primo Gay”. El mandatario protagonizó, como ya es costumbre, un careo con el criminal, cuyas imágenes fueron difundidas a través de sus cuentas oficiales.

Durante la diligencia, el juez argumentó que las expresiones del jefe de Estado habrían afectado la dignidad humana de los capturados y que corresponde a la Comisión establecer si los hechos ameritan una investigación dentro de sus competencias constitucionales.

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna (otro detenido)”, manifestó el togado.

El funcionario también cuestionó las expresiones despectivas utilizadas contra los detenidos, al considerar que podrían constituir un trato denigrante por fuera del procedimiento legal de captura.

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La actuación no significa que el presidente haya sido declarado responsable de alguna conducta irregular. Su propósito es que las autoridades competentes determinen si existen motivos para abrir una investigación.

Envió información a la Procuraduría

Además de remitir copias a la Comisión de Acusación de la Cámara, el juez solicitó trasladar la información a la Procuraduría General de la Nación.

El objetivo es que el Ministerio Público establezca si funcionarios públicos participaron en la autorización, organización o ejecución de la exhibición de los capturados ante los medios de comunicación en Montería.

En particular, pidió determinar la identidad y participación de quienes presuntamente habrían ordenado o coordinado esa presentación pública de los detenidos.

De acuerdo con información de Semana, el juez estuvo cerca de conceder la libertad a alias Primo Gay, al considerar que pudo ser una captura ilegal.

Entre los elementos que generaron cuestionamientos estuvo el careo protagonizado por el presidente con los detenidos, que posteriormente fue difundido en video.

Sin embargo, finalmente el juez declaró legales ambas capturas. Ahora se espera que se desarrollen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento, etapas en las que la Fiscalía expondrá los señalamientos contra los detenidos y solicitará las medidas judiciales correspondientes.

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