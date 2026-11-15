Se está haciendo justicia: padre de Mateo Pérez habló tras captura de alias Primo Gay

Uno de los golpes más importantes contra las estructuras criminales en Antioquia se registró en el municipio de Briceño, donde las autoridades capturaron a uno de los hombres más buscados del departamento.

Se trata de un señalado líder de grupos armados ilegales, a quien las autoridades relacionan con homicidios, extorsiones, ataques contra la fuerza pública y otros delitos. Tras su detención, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al Gobierno de Estados Unidos que solicite su extradición.

Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, fue capturado el 14 de noviembre de 2026 en la vereda Santa Ana, en zona rural de Briceño, cuando se movilizaba junto con otras dos personas, quienes también fueron detenidas.

Uñates López fue cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’. Sin embargo, en agosto de 2026 habría abandonado esa estructura para unirse al Clan del Golfo y continuar con sus actividades criminales en el norte y nordeste antioqueño.

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Su nombre también aparece relacionado con la investigación por el ataque contra un helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías. El hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Antioquia. Las autoridades lo señalan de presuntamente participar en la planeación de este ataque.

Además, ha sido relacionado con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal. El joven, de 24 años, fue secuestrado, torturado y asesinado en zona rural de Briceño, en mayo de 2026.

Mateo había viajado a este municipio para realizar un trabajo periodístico sobre los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados ilegales que tienen presencia en la región.

Sin embargo, fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta una escuela del sector, donde fue interrogado y torturado. Luego recibió varios disparos que le causaron la muerte.

Según declaraciones de un amigo del periodista, Mateo se había desplazado hasta Briceño con la intención de entrevistar a ‘Primo Gay’, como parte de su reportaje sobre la situación de orden público en la zona.

Habló el padre de Mateo Pérez

Tras la captura de alias Primo Gay, el padre del periodista, Carlos Enrique Pérez, se pronunció y pidió que se haga justicia por la muerte de su hijo. “Nosotros como familia sentimos un fresquito, que ya están cayendo todas estas escorias de la sociedad”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

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John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, excabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, es sospechoso por la Fiscalía de ordenar el asesinato de Mateo Pérez.

“Nuestro hijo ya no va a regresar, pero uno sí siente que se está haciendo justicia. Estos fueron los causantes de la muerte de nuestro hijo: ‘Chalá’, ‘Primo Gay’, ‘Macho Viejo’ y ‘Calarcá’. Esos son los principales cabecillas que deben pagar por la muerte de nuestro hijo y por todas las atrocidades que han cometido en esta región”, expresó Pérez al medio citado.

El padre de Mateo hizo un llamado a las autoridades para que continúen las capturas de los responsables y se garantice el ejercicio libre del periodismo en las regiones.

“Que a estos delincuentes los dejen en paz y ustedes, como periodistas, puedan moverse por todas las regiones para que nos informen adecuadamente”, concluyó.

Con información de El Colombiano.

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