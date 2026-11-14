Pese a recibir $1,4 billones, organizaciones recicladoras enfrentan dificultades económicas

Cerca del 94% de los 19.460 recicladores de oficio analizados en Bogotá se encuentra en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, pese a que entre 2016 y 2025 se trasladaron $1,4 billones a las organizaciones del sector mediante la tarifa de aprovechamiento, según un estudio presentado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y el Ministerio del Trabajo, durante la audiencia pública de seguimiento a la Sentencia T-724 de 2003.

De acuerdo con las cifras, entre 2021 y 2025 el número de organizaciones recicladoras aumentó 29,7%, mientras que los recursos transferidos crecieron 86,3%.

Además, una muestra de 6.356 personas dedicadas al oficio reveló que el 32,7% ya tiene edad para pensionarse, pero el 92,2% no cotiza al sistema pensional. Apenas el 4,7% realiza aportes y solo el 3,1% ya cuenta con una pensión.

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La nueva tarifa y los límites a las toneladas reconocidas

De acuerdo con las proyecciones presentadas por la CRA, en Bogotá el valor que recibe una organización por tonelada aprovechada pasaría de $154.553 a $301.239, a partir del próximo primero de enero, lo que representa un incremento teórico del 95%.

Sin embargo, las organizaciones de recicladores advirtieron que el nuevo modelo también establece un límite de toneladas por “usuario” o “suscriptor”, lo que podría reducir la cantidad de material por la que reciben remuneración, incluso cuando hayan realizado efectivamente la recolección y el aprovechamiento.

Para Bogotá, el techo regulado quedó fijado en 61,17 kilogramos por usuario o suscriptor. Según un ejemplo expuesto por las asociaciones, una organización que reporte 2.200 toneladas podría recibir remuneración únicamente por 761, es decir, cerca de 70% menos.

En otro ejercicio presentado por la agremiación Asoarca, con una base de 307 recicladores, la aplicación del límite implicaría una disminución del 63,6% en las toneladas remuneradas y una caída del 17,6% en los ingresos totales de la organización.

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Según las cifras expuestas, en 2017 las toneladas aprovechadas equivalían al 20% de las dispuestas en el relleno sanitario. Para 2025, esa proporción llegó al 94%, lo que generó alertas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el aumento de los reportes y los posibles sobrecostos asociados.

Frente a ese panorama, la CRA explicó que la nueva metodología busca corregir problemas del esquema anterior, en el que la remuneración del aprovechamiento estaba vinculada a los costos de recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios.

La entidad también señaló que el nuevo modelo debe considerar la capacidad de pago de los estratos 1, 2 y 3, que representan el 76% de los 42 millones de usuarios del servicio público de aseo, cuyas tarifas son subsidiadas por los fondos de solidaridad y los presupuestos municipales.

Ocho organizaciones podrían quedar por fuera del sistema

Sumado a las preocupaciones de las personas recicladoras, la Superintendencia también alertó sobre las dificultades que podría generar la aplicación de la nueva regulación para las organizaciones más pequeñas.

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Según el universo de prestadores presentado durante la audiencia, existen 327 empresas que deben aplicar la metodología para beneficiar a 101 prestadores de aprovechamiento, que agrupan a 933 organizaciones de recicladores de oficio y 78 organizaciones que no pertenecen a ese gremio.

Sin embargo, la entidad advirtió que al menos ocho organizaciones pequeñas podrían quedar por fuera de la operación y del cobro de la actividad a partir de enero de 2027, debido a los “requisitos temporales y de reporte continúo establecidos en el nuevo marco regulatorio”.

Por su parte, la Procuraduría Delegada para la Gobernanza Territorial informó que recibió y tramitó cerca de 4.500 derechos de petición durante la etapa de discusión y seguimiento preventivo a la regulación.

El organismo de control anunció que presentará una recomendación de advertencia a la CRA para solicitar la ampliación del periodo de transición y prevenir dificultades jurídicas, operativas y financieras cuando comience a aplicarse la nueva metodología.

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