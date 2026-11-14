Iván Cepeda denunció desde Cúcuta supuestas maniobras para debilitar al Pacto Histórico

El senador y dirigente opositor Iván Cepeda Castro denunció desde Cúcuta una serie de actuaciones que buscan debilitar al Pacto Histórico y afectar su participación en el escenario político.

El congresista relacionó las posibles acciones judiciales contra su campaña presidencial con una estrategia que, a su juicio, pretende reducir el respaldo ciudadano a su movimiento.

En su pronunciamiento, el candidato aseguró que está preparado para responder ante cualquier requerimiento de las autoridades y defender la legalidad de las actuaciones de su campaña. Sin embargo, cuestionó que las investigaciones y los señalamientos se concentren en su proyecto político mientras, según manifestó, otros episodios relacionados con sus adversarios no reciben la misma atención institucional.

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Cepeda vinculó esta situación con la crisis de legitimidad que atribuye al régimen de Abelardo de la Espriella y lanzó una de sus principales acusaciones durante su intervención: “A medida que se acrecienta la crisis de credibilidad y legitimidad del régimen de Abelardo de la Espriella, se intensifican también las maniobras dirigidas a destruir al Pacto Histórico, a debilitar su enorme arraigo popular y a erosionar su legitimidad política y moral”.

El senador también recordó que su campaña presidencial ha enfrentado diferentes señalamientos desde sus primeras etapas. Según explicó, después de las acusaciones públicas, las calumnias y las campañas de desprestigio, ahora se buscaría trasladar la controversia a los escenarios judiciales por presuntas anomalías administrativas.

“Después de ataques, calumnias y campañas difamatorias desde el inicio de nuestra campaña presidencial, ahora, advierto con firmeza, se pretende llevar a los estrados judiciales a mi campaña por supuestas anomalías administrativas”, manifestó.

¿Qué obstáculos denuncia Iván Cepeda durante su campaña presidencial?

Para sustentar sus cuestionamientos, Cepeda hizo referencia a varios acontecimientos que, según su versión, afectaron sus posibilidades de participación electoral desde agosto de 2025, cuando comenzó su campaña presidencial.

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Uno de los episodios señalados corresponde a la consulta interna de octubre de ese año. El dirigente aseguró que durante ese proceso fueron trasladados 4.000 puestos de votación de sectores rurales y que también se impidió la participación de colombianos residentes en el exterior. A esto añadió la decisión del Consejo Nacional Electoral de negarle su participación en la consulta interpartidista como representante de la Alianza por la Vida.

El congresista también denunció una presunta intervención extranjera en la contienda electoral, que calificó como un acontecimiento de gravedad sin precedentes en la historia del país. A ese señalamiento sumó la existencia de una supuesta operación digital en su contra, en la que habrían intervenido más de dos millones de bots y perfiles falsos, presuntamente operados desde Medellín y Miami.

En su intervención también mencionó las controversias alrededor del denominado “voto fusil”, sobre el cual afirmó que las ocho demandas rechazadas o inadmitidas por el Consejo de Estado evidencian la falta de fundamento de esos señalamientos. Asimismo, se refirió a las acusaciones sobre un supuesto “Pacto de Valledupar” con grupos paramilitares y a las versiones que involucraban a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia en un presunto intento de hackeo de los sistemas de la Registraduría.

¿Qué dijo Cepeda sobre las investigaciones contra su campaña?

Otro de los cuestionamientos del senador estuvo dirigido al tratamiento que reciben las denuncias relacionadas con los diferentes sectores políticos. Cepeda calificó como reveladora la actuación de las autoridades frente a su campaña y contrastó esa situación con lo que considera falta de investigaciones sobre las acusaciones que involucran al excandidato Abelardo de la Espriella.

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En ese sentido, enumeró denuncias relacionadas con presunta corrupción, compra de votos, manipulación de electores, campañas de desprestigio en redes sociales e intervención extranjera. Frente a lo que considera una diferencia en la respuesta institucional, planteó el siguiente interrogante: “¿Acaso la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias que solamente se aplican a quienes representamos un proyecto político alternativo?”.

Sobre las posibles investigaciones por el manejo administrativo y financiero de su candidatura, Cepeda aseguró que su campaña estuvo orientada por criterios de austeridad. También afirmó que rechazó donaciones millonarias que pudieran comprometer su independencia política y sostuvo que está dispuesto a permitir la revisión de sus ingresos y patrimonio.

“Todo lo que poseo en este mundo es fruto de mi trabajo. Mis ingresos tienen plena trazabilidad y pueden ser examinados”, expresó el dirigente opositor al defender el origen de sus recursos y su disposición a responder ante cualquier verificación.

Finalmente, Cepeda pidió que las autoridades respeten sus derechos y garanticen que cualquier procedimiento judicial se adelante con independencia, imparcialidad y el mismo rigor para todos los sectores políticos. Ante sus seguidores, reiteró que está preparado para enfrentar los requerimientos institucionales y volvió a insistir en su postura: “Ninguna de estas maniobras logrará su propósito. No lo han conseguido y no lo conseguirán”.

Con información de El Universal.

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