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Procuraduría y Defensoría unirán esfuerzos para proteger el río Atrato y sus ecosistemas
Las entidades anunciaron mesas periódicas de seguimiento y estrategias conjuntas para impulsar el cumplimiento de las decisiones judiciales ambientales y enfrentar problemáticas como la deforestación y la minería ilegal.
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crojas
Procuraduría y Defensoría unirán esfuerzos para proteger el río Atrato y sus ecosistemas
Colprensa
Colprensa
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Fortalecer su articulación institucional para impulsar el cumplimiento de las decisiones judiciales en materia ambiental, con especial énfasis en la Sentencia del río Atrato, anunciaron este sábado la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Tanto el Ministerio Publico como la Defensoría, es fundamental unir esfuerzos para enfrentar las principales problemáticas ambientales que afectan los territorios, “particularmente la deforestación y la contaminación de las fuentes hídricas ocasionadas por actividades de minería ilegal”.

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Las dos entidades destacaron que se avanzará en mesas periódicas de seguimiento y en el diseño de estrategias conjuntas que permitan fortalecer la presencia institucional en los territorios, identificar situaciones críticas y promover acciones oportunas para la protección de los derechos ambientales y de las comunidades.

“Esta articulación reafirma el compromiso de ambas instituciones con la defensa del patrimonio natural, la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales orientadas a garantizar los derechos de las comunidades y la protección de los ecosistemas”, destacó la Procuraduría en su reporte.

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