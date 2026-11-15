De la Espriella pide la salida del presidente de Coljuegos por polémico título

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el escándalo generado por la designación de Jaime Vives Pinedo como presidente de Coljuegos, en octubre de 2026, quien obtuvo un título de posgrado en tiempo récord para cumplir con los requisitos del cargo.

Según reveló La Silla Vacía, Vives se habría especializado en la Universidad del Magdalena, donde solo cursó una de las materias del programa. El proceso habría durado apenas dos meses, teniendo en cuenta la fecha de inscripción y la expedición del diploma.

También es empresario y oriundo de Santa Marta. Además, tendría un vínculo familiar con Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, pues su hermano, José Luis Vives Pinedo, está casado con Tatiana Gutiérrez, hermana del directivo.

Lea: De la Espriella ordenó megaoperativo sorpresa en El Buen Pastor: incautaron drogas y armas

Al respecto, el jefe de Estado solicitó que sea retirado de su cargo cuanto antes. “Se nota que el doctor Vives no me conoce. Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido”, escribió en su cuenta de X.

Apenas 18 días después de que De la Espriella fuera elegido presidente, Jaime Vives Pinedo se inscribió en la especialización de Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena.

¿Cómo logró especializarse en tan poco tiempo?

Sobre sus estudios en dicho instituto, la especialización en Alta Gerencia normalmente tiene una duración de un año y está compuesta por nueve asignaturas. Sin embargo, Vives obtuvo la homologación de ocho de ellas, lo que equivale al 88 % de los créditos del programa.

Descubra: Mineducación encuentra seis alertas en el manejo del Programa de Alimentación Escolar

Para justificar el reconocimiento de estas materias, se tuvieron en cuenta certificados de su experiencia laboral en cuatro empresas, en las que habría trabajado durante aproximadamente 26 años.

De las nueve asignaturas, solo le quedó pendiente Finanzas Sostenibles y Fintech, que habría completado en apenas 11 días. ¿Por qué?

El 19 de agosto de 2026 le aprobaron la homologación de las ocho materias; el 27 de ese mes pagó los créditos correspondientes a la asignatura restante y, al día siguiente, habría realizado las actividades académicas relacionadas con ella. Finalmente, el 8 de septiembre ya estaba recibiendo su título como especialista en Alta Gerencia.

“¡EN MI GOBIERNO NADIE TIENE CORONA! En la Patria Milagro no hay lugar para este tipo de actuaciones. ¡Aquí la extrema coherencia se respeta y se cumple! En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado. Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos. No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético (sic)”, concluyó De la Espriella.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion