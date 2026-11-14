De la Espriella ordenó megaoperativo sorpresa en El Buen Pastor: incautaron drogas y armas

El Gobierno nacional ordenó este sábado un operativo de registro y control en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, conocida popularmente como la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor.

El operativo dejó la incautación de 58 celulares, 12 armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes, entre otros elementos.

La intervención fue realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella, con la participación de 200 unidades y el apoyo de la Policía Nacional.

El objetivo, según la información oficial, es reforzar el control penitenciario e impedir que desde las cárceles se coordinen delitos, extorsiones y otras actividades ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 58 terminales móviles, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth y dos parlantes.

También incautaron 12 armas cortopunzantes, 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi.

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Según el Gobierno, estos elementos evidencian la existencia de medios de comunicación y posibles actividades criminales dentro del centro penitenciario.

De la Espriella anuncia controles en las cárceles

Tras el operativo, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que no permitirá que los establecimientos penitenciarios se conviertan en lugares desde los cuales se coordinen actividades delictivas.

“A los bandidos les queda claro que en la era del Tigre las cárceles no son centros de operaciones criminales. No voy a permitir que sigan delinquiendo ni coordinando delitos desde el interior de los penales”, apuntó.

La directriz del Gobierno busca fortalecer la vigilancia, garantizar la seguridad de las internas y los funcionarios penitenciarios y reforzar el cumplimiento de la ley en los establecimientos carcelarios del país.