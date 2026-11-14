Centro Democrático le pone freno a nuevos impuestos del Gobierno y propone otras vías de recaudo

En uno de los salones del hotel Movich, en Rionegro, Antioquia, se encontraron representantes del Centro Democrático y del Gobierno nacional para discutir la Ley de Rescate Fiscal. En la mesa estaban el expresidente Álvaro Uribe, quien encabezó la delegación de esa colectividad, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, al frente de la representación del Ejecutivo. El tema era la ley de rescate económico.

La reunión de la subcomisión económica del Centro Democrático terminó con una posición clara de la bancada frente a varias de las propuestas tributarias del Gobierno. Así lo explicó el representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío, quien, al entregar el balance del encuentro, aseguró que su partido no acompañará medidas que terminen afectando a los hogares de menores ingresos y a sectores productivos como el agropecuario.

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“Fuimos enfáticos como bancada en decirle al Gobierno nacional que no vamos a respaldar nada que tenga que ver con aumentar el IVA a la canasta familiar”, señaló Berrío al referirse a uno de los principales reparos que llevaron a la reunión.

El congresista también explicó que el Centro Democrático rechazó la posibilidad de extender el cobro del IVA a los insumos utilizados por el sector agropecuario, una propuesta que tendría repercusiones sobre los costos de producción del campo.

“Tampoco respaldamos, se lo dijimos al Gobierno, ponerle IVA al sector agropecuario, insumos, fertilizantes, maquinaria”, afirmó el representante.

A esa lista se sumó otro asunto relacionado con los servicios públicos y el acceso a internet. Según Berrío, la bancada tampoco está dispuesta a respaldar que los hogares de los estratos 1, 2 y 3 tengan que asumir el IVA por este servicio.

La discusión también pasó por la propuesta de ampliar la base tributaria relacionada con el impuesto de renta. Frente a ese punto, el representante reiteró que tampoco cuenta con el respaldo de su colectividad.

De esta manera, el Centro Democrático llevó a la mesa varios reparos frente a las alternativas de recaudo contempladas en la Ley de Rescate Fiscal. Sin embargo, la reunión no se limitó a expresar desacuerdos. La bancada también presentó otras posibilidades para que el Estado consiga recursos sin acudir a los impuestos que cuestiona.

Las alternativas que propuso el Centro Democrático

En lugar de respaldar los nuevos gravámenes, el partido planteó mecanismos relacionados con las obligaciones pendientes de los contribuyentes ante entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

“Por ejemplo, un alivio tributario a los deudores de la Dian, incluyendo capital. Alivio también a los deudores de la UGPP, incluyendo también capital”, explicó Berrío al enumerar algunas de las propuestas que presentaron durante el encuentro.

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La idea, es explorar mecanismos que permitan recuperar recursos para las finanzas públicas a partir de las deudas existentes, en lugar de trasladar nuevas obligaciones tributarias a los ciudadanos.

El representante también indicó que la bancada presentó otras alternativas que describió como “disruptivas”, con las que, a su juicio, el Estado podría obtener recursos sin necesidad de imponer los gravámenes que fueron objeto de discusión.

El congresista insistió en que la bancada no respaldará medidas que, desde su perspectiva, terminen afectando a los sectores populares, y resumió así la posición que llevaron a la reunión en Rionegro. “En conclusión, no respaldamos nada que afecte a las clases populares”, dijo.