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Bus que transportaba estudiantes cayó a un abismo en San Calixto, Norte de Santander
Preliminarmente se reportan 16 heridos.
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dsifontes
ACCIDENTE EN SAN CALIXTO
La opinión
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Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 14 de noviembre en la vía que comunica a San Calixto con Ocaña, en Norte de Santander, luego de que un bus de transporte público que movilizaba a niños, niñas y jóvenes se volcara y terminara en un abismo.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, 16 personas resultaron heridas, entre ellas varios estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón, de San Calixto, quienes participaban en una actividad académica.

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La emergencia generó un llamado de apoyo a los organismos de socorro, incluida la Defensa Civil, debido al número de personas lesionadas que requieren atención.

Los heridos están siendo trasladados a centros asistenciales del municipio de Ocaña, donde recibirán valoración médica. Hasta el momento, no se ha establecido la gravedad de las lesiones ni las causas que provocaron el accidente.

Se espera que las autoridades entreguen un nuevo reporte sobre el estado de salud de los afectados y las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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