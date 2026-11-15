Este es candidato para el barco: presidente encaró a alias Primo Gay tras su captura

Como ya es habitual, el presidente Abelardo de la Espriella fue personalmente a recibir a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, uno de los hombres más buscados de Antioquia, recién capturado en zona rural de Briceño. “Bienvenido a la Patria Milagro”, le dijo al señalado criminal, quien permanecía con la mirada hacia abajo mientras escuchaba los fuertes reclamos del mandatario.

De la Espriella no se guardó nada. Le recordó los crímenes que le atribuyen las autoridades, entre ellos su presunta responsabilidad en el ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi, y le advirtió que su captura no sería el final de su historia judicial, sino el comienzo de una larga permanencia tras las rejas.

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“Esta porquería es Primo Gay. Trece policías asesinados. Este fue el bandido que los mató. Miserable, asesino despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene”, lanzó el presidente mientras lo miraba de frente.

El mandatario también hizo referencia a la trayectoria criminal de ‘Primo Gay’, a quien las autoridades relacionan con estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y, posteriormente, el Clan del Golfo.

“Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y población civil. Asesino de asesinos. Le cayó todo el poder del Estado”, manifestó.

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Además, le anticipó que podría terminar en el buque cárcel que promueve su Gobierno para recluir a delincuentes de alta peligrosidad.

“Este es candidato para el barco. Lo vamos a meter en altamar, donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, advirtió.

El presidente también defendió el procedimiento de captura y aseguró que, a diferencia de los crímenes que le atribuyen al detenido, las autoridades le respetaron la vida. “Nosotros no somos como esta basura”, sentenció.

Finalmente, De la Espriella se comunicó con familiares del periodista Mateo Pérez, asesinado por la estructura criminal que comandaba Primo Gay y les aseguró que el crimen no quedaría impune: “La muerte de su hijo no va a quedar impune. Capturamos a ese bandido y le garantizo que se va a pudrir en la cárcel”.