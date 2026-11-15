Tres ataques con explosivos sacuden peajes de Colombia durante el puente festivo

Durante el segundo puente festivo de noviembre de 2026, el país ha sido blanco de tres ataques con explosivos en dos departamentos. Los atentados se han registrado en corredores viales, lo que ha generado temor entre los viajeros y los habitantes de las zonas aledañas.

Desde la madrugada de este domingo se han reportado ataques en los peajes de Neiva, Los Cauchos, también en Neiva, y Pipiral, ubicado en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá.

Peaje en Neiva

El primer ataque se registró en Neiva, cuando un vehículo cargado con explosivos detonó justo en el peaje ubicado a la salida hacia el municipio de Aipe. La explosión alcanzó a sentirse en la capital huilense.

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De acuerdo con la información preliminar, un hombre llegó en el vehículo hasta el peaje, hacia las 12:40 de la madrugada, y de inmediato se bajó para escapar en una motocicleta. Minutos después, el vehículo explotó y causó graves daños en las casetas de recaudo.

Peaje de Pipiral

El siguiente ataque también se registró durante la madrugada, a la altura del peaje Pipiral, en la vía al Llano, ubicado en el PR 72, a cerca de 15 kilómetros de Villavicencio (Meta).

Al parecer, dos hombres detonaron un artefacto explosivo en sentido Villavicencio-Bogotá, lo que generó daños en las taquillas. Ellos escaparon.

Las autoridades cerraron el sector para activar los protocolos de emergencia y adelantar las investigaciones. Posteriormente, se habilitó la movilidad por la antigua calzada, bajo el sistema Bypass.

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Por su parte, los habitantes señalaron en redes sociales que recibieron un mensaje de WhatsApp en el que se les advertía sobre el ataque terrorista. Sin embargo, esta información también es materia de investigación por parte de las autoridades. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Los Cauchos (Neiva-Rivera)

El departamento del Huila volvió a ser blanco de un ataque con explosivos durante la madrugada de este 15 de noviembre. Este hecho ocurrió en el peaje Los Cauchos, sobre la vía Neiva-Rivera.

Allí, otro carro bomba fue abandonado a la 1:09 a. m. en uno de los carriles del peaje. Según la información preliminar, un hombre dejó el vehículo y huyó en una motocicleta conducida por otro sujeto. Sin embargo, afortunadamente, el automotor no alcanzó a detonar. La zona fue acordonada por las autoridades para proceder con su desactivación.

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“Desde el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (ITTHUILA), hacemos un llamado a todos los actores viales para que extremen las medidas de precaución, eviten acercarse a los sectores reportados, utilicen rutas alternas cuando sea necesario y acaten las instrucciones de las autoridades”, señaló la entidad.

Además, el Instituto hizo un llamado a los habitantes para que mantengan las medidas de seguridad, transiten por vías seguras e informen sobre cualquier anomalía que se presente en las carreteras, de modo que las autoridades puedan atender oportunamente estas situaciones.

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