‘Primo Gay’, el temido excabecilla señalado por el ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi

En las últimas horas fue capturado en el norte de Antioquia Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, quien figuró como uno de los cabecillas más temidos del Frente 36 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’. Sin embargo, en agosto de 2026 se habría unido al Clan del Golfo para delinquir en el norte y nordeste antioqueño.

El operativo se llevó a cabo en Briceño, Antioquia, con la participación de integrantes del Ejército Nacional, el Gaula Valle de Aburrá, el BAIME 1 del CTI, el GICOC y la Sijín de la Policía. Uñates López se movilizaba por la vía de salida del municipio hacia el sector de Ventanas cuando fue capturado.También fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición.

Hasta allí llegó la Fuerza Pública para asestar uno de los golpes más contundentes a las estructuras armadas con las que este hombre habría mantenido vínculos, las mismas que se han disputado el control territorial y han generado temor entre la población.

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Además de la captura de Uñates López, las autoridades detuvieron a otras tres personas, quienes resultaron heridas durante el operativo. Entre ellas se encuentra una mujer que, según la información preliminar, sería menor de edad.

Por información que permitiera establecer el paradero de ‘Primo Gay’ y facilitar su captura, las autoridades ofrecían inicialmente una recompensa de 100 millones de pesos. No obstante, la cifra aumentó hasta alcanzar los 640 millones de pesos en abril de 2026.

Su nombre estaba relacionado con investigaciones por homicidio en persona protegida, terrorismo, extorsión, desplazamiento forzado, ataques con explosivos y reclutamiento ilícito.

En agosto de este año, las autoridades informaron que Uñates López habría abandonado el Frente 36 de las disidencias de las Farc para unirse al Clan del Golfo, en medio de las disputas entre ambas estructuras por el control territorial. Este cambio de organización fue calificado como una traición.

“Lamentamos profundamente que ‘Primo Gay’ haya optado por la traición, dando la espalda a quienes en su momento fueron su familia, sus compañeros de lucha y, sobre todo, traicionando la confianza depositada por el pueblo antioqueño. Su camino ya no es el nuestro; su rumbo es contrario a la causa que defendemos con honor”, señalaron las disidencias en un panfleto.

Este no sería el único cambio de organización en la trayectoria de ‘Primo Gay’. En 2017 habría iniciado su recorrido criminal en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde duró un año y se desempeñó como explosivista. Su primera aparición en los registros de las autoridades estaría relacionada con un ataque terrorista ocurrido en la vereda Los Trozos, en Anorí, Antioquia.

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El ataque a los policías en Amalfi, Antioquia

‘Primo Gay’ también es señalado por su presunta participación en el ataque que dejó 13 policías muertos el 21 de agosto de 2025, en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Antioquia.

Ese día, 30 uniformados de la Policía Antinarcóticos se movilizaron en dos helicópteros Black Hawk para adelantar labores de erradicación de cultivos ilícitos en un territorio donde tiene presencia el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

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A las 9:15 de la mañana despegaron las aeronaves y, a las 9:36, dejaron a los policías en tierra y regresaron a la base, pero pocos minutos después, los uniformados comenzaron a reportar que estaban siendo atacados con disparos y explosivos lanzados desde drones.

Ante la situación, los helicópteros regresaron para auxiliarlos y evacuar a los heridos. No obstante, cuando uno de ellos aterrizó y los policías se disponían a abordarlo, una carga explosiva instalada en el terreno detonó y destruyó la aeronave. La explosión causó la muerte de 13 uniformados, varios de los cuales corrían hacia el helicóptero para abordar y ponerse a salvo.

Para ese entonces, Néider Yesid Uñates López figuraba como uno de los cabecillas del Frente 36 de las disidencias de las Farc y habría sido uno de los responsables de promover la emboscada que dejó 13 policías muertos y conmocionó al país.

Con información de El Colombiano.

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