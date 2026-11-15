¿La estaban espiando? María Fernanda Cabal reveló que encontró una SIM en su vehículo

Las denuncias sobre posibles actividades de espionaje durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro siguen generando reacciones. Esta vez, la exsenadora María Fernanda Cabal aseguró que fue víctima de seguimientos y reveló que encontró una tarjeta SIM instalada en su vehículo, un elemento que, según afirmó, habría sido utilizado para interceptar sus comunicaciones.

El caso se conoce en medio de los cuestionamientos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que, de acuerdo con investigaciones reveladas por SEMANA, habría presentado irregularidades durante la administración de Petro, entre ellas presuntas infiltraciones, hechos de corrupción e intervención de agentes extranjeros.

Además, un informe que estaría en poder de la propia DNI advierte sobre posibles actividades de vigilancia a las campañas presidenciales de 2026.

María Fernanda Cabal relató cómo encontró la SIM en su carro

En una entrevista concedida al portal Impacto Venezuela, la excongresista contó que decidió llevar su vehículo a un taller para que fuera inspeccionado, luego de conocer versiones sobre posibles dispositivos de espionaje instalados en automóviles de integrantes de la oposición.

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“Yo soy testigo y víctima de que en mi vehículo había una SIM. Sabíamos que lo estaban haciendo con varios congresistas de la oposición y yo personalmente llevé mi vehículo a un taller para que me lo revisaran. Eso nos pasó a muchos”, manifestó Cabal.

La exsenadora también señaló que otros integrantes del Congreso habrían encontrado dispositivos similares mientras ejercían sus funciones legislativas.

Como ejemplo, mencionó las denuncias que, según su relato, realizó el senador Alejandro Chacón ante el Congreso, así como el caso de Honorio Miguel Henríquez, actual presidente del Senado.

“De hecho, el congresista Alejandro Chacón, senador, hizo la denuncia en el Congreso. Mi compañero Honorio Miguel Henríquez, hoy presidente del Senado, no tenía un dispositivo, tenía tres. Se manejó con reserva, porque sabíamos que con un gobierno tan tramposo y tan peligroso, era mejor tenerlos bajo engaño, para que vieran que no estaban pudiendo escuchar nada de lo que ellos querían”, afirmó en la entrevista.

Cabal cuestionó el papel de la DNI durante el gobierno Petro

A través de su cuenta en X, la excongresista volvió a referirse al hallazgo y relacionó su denuncia con los señalamientos sobre una presunta red de espionaje que involucraría a diferentes entidades estatales.

“Ayer conté que encontraron una SIM en mi vehículo. Hoy, las denuncias apuntan a una red de espionaje desde la DNI de Petro, con posibles infiltraciones en el CNE, la UNP y la Contraloría. ¿Usaron las instituciones para perseguir opositores e intervenir en las elecciones? Esto debe servirnos de lección: la izquierda no tiene límites cuando se trata de conservar el poder. No podemos permitir que esta historia se repita”, escribió.

Por ahora, sus declaraciones se suman a los cuestionamientos sobre el presunto uso de organismos estatales para realizar actividades de vigilancia contra sectores de oposición.