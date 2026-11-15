Despiertan los procesos contra Petro en la Comisión de Acusación: después de meses, ya tienen ponentes

Se están moviendo las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Aunque acumula 370 indagaciones penales y disciplinarias relacionadas con su mandato, muchas de ellas permanecen sin avances, principalmente las que están en manos de congresistas del Pacto Histórico. Sin embargo, 20 expedientes están a cargo de representantes independientes y de oposición.

Entre estos últimos figuran algunos de los casos más relevantes, como el relacionado con la presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Petro en 2022. Este proceso ya tiene un nuevo ponente, quien deberá estudiarlo, revisar las pruebas y elaborar una propuesta de decisión.

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Topes en la campaña electoral de Petro

Se trata de Carlos Cuenca Chaux, integrante de Cambio Radical y actual presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo 2026-2027. Cuenca tiene una responsabilidad importante, pues deberá continuar con el estudio del expediente que estuvo en manos de Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.

El caso tiene un antecedente importante: el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

Entre sus hallazgos identificó gastos que no fueron reportados, relacionados con conceptos como publicidad y testigos electorales, así como aportes que no aparecían en los registros contables. También determinó que se superaron los límites legales de financiación y encontró irregularidades relacionadas con las fuentes de los recursos.

Por estos hechos, el CNE impuso sanciones administrativas superiores a los $5.300 millones a los responsables financieros de la campaña y a los partidos políticos involucrados. Entre ellos figuran Ricardo Roa, gerente de la campaña y expresidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto, auditora, y los movimientos políticos Colombia Humana y la Unión Patriótica.

De esta manera, el representante Carlos Cuenca deberá estudiar el caso, que tiene más de 500 páginas, y determinar si existen elementos para abrir una investigación formal contra Petro o si corresponde adoptar una decisión inhibitoria.

La historia clínica de Kevin Acosta

El siguiente expediente está en manos de otro representante: Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien tendrá que realizar el mismo procedimiento que Carlos Cuenca, pero esta vez por el caso de la divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió en febrero de 2026 por complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral, agravada por la hemofilia A severa que padecía.

Además de los cuestionamientos por la presunta negligencia médica de la Nueva EPS y el Ministerio de Salud, otra de las controversias alrededor del caso surgió cuando Petro divulgó públicamente información de la historia clínica del menor durante una intervención en Uribia, La Guajira.

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En ese escenario, el entonces mandatario aseguró que el niño había sufrido una caída en bicicleta que le ocasionó un trauma craneoencefálico. También afirmó que los médicos habían recomendado una cirugía, pero que la madre del menor no habría aceptado el procedimiento y que optó por continuar con el tratamiento clínico.

La divulgación de estos datos generó cuestionamientos debido a que la historia clínica es un documento privado y contiene información médica confidencial. Por este motivo, el caso llegó a la Comisión de Investigación y Acusación, que deberá estudiar si existen elementos para establecer alguna responsabilidad del exmandatario.

Este es uno de los expedientes que ahora deberá estudiar Briceño, quien ha sido uno de los congresistas que más ha cuestionado la gestión de Petro, y que recientemente denunció que la Comisión de Acusación permanecía paralizada por falta de recursos.

“Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de un mes en completa parálisis por falta de recursos”, escribió el congresista en su cuenta de X el pasado 7 de septiembre de 2026.

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