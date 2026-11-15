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Incautan 1,68 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano con destino a Bélgica
El cargamento fue descubierto en el puerto de Urabá y tenía como destino Amberes. Según el Gobierno, la operación evitó la distribución de más de 4,2 millones de dosis.
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crojas
Cocaina
Colprensa
Colprensa
Domingo, 15 de Noviembre de 2026

La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) incautó 1,68 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá.

La droga estaba oculta en cajas de banano, distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor que tenía como destino final Amberes, Bélgica.

Con esta operación se evitó que más de 4.200.000 dosis llegaran a las calles y se dejaron de ingresar a las finanzas del narcoterrorismo más de 52 millones de dólares, según informó la presidencia de la República.

Lea: Mineducación encuentra seis alertas en el manejo del Programa de Alimentación Escolar

Además, las autoridades aseguraron que el golpe afecta a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este extraordinario resultado. No vamos a darles tregua a los narcoterroristas: los vamos a perseguir por tierra, mar y aire hasta derrotarlos”, afirmó el presidente De La Espriella.

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