Incautan 1,68 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano con destino a Bélgica

La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) incautó 1,68 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá.



La droga estaba oculta en cajas de banano, distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor que tenía como destino final Amberes, Bélgica.



Con esta operación se evitó que más de 4.200.000 dosis llegaran a las calles y se dejaron de ingresar a las finanzas del narcoterrorismo más de 52 millones de dólares, según informó la presidencia de la República.

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Además, las autoridades aseguraron que el golpe afecta a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.



“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este extraordinario resultado. No vamos a darles tregua a los narcoterroristas: los vamos a perseguir por tierra, mar y aire hasta derrotarlos”, afirmó el presidente De La Espriella.

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