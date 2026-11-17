Desde este martes 17 de noviembre el Congreso de la República quedará a un mes para que se terminen las sesiones ordinarias y con ellas el trámite de varias leyes, en especial las que son de suma importancia para el gobierno de Abelardo De La Espriella, como también de algunas que son de autoría de los congresistas y que causaron ‘roncha’ por su trámite.



Sin duda la ‘joya de la corona’ que se tramita es la ley de reforma tributaria o más conocida como ley de rescate fiscal, con la cual el gobierno, que es su autor, busca ajustar caja en el déficit que traen las finanzas, pero también apostar por lograr una reducción grande en la operación del Estado con el cierre o venta de varias entidades que son operadas por el gobierno.



La reforma tributaria ya empezó a mostrar luz en un oscuro camino que venía transitando desde que se radicó hace dos semanas. Por un lado ya está el grupo de los ponentes en las comisiones económicas, en donde se dio el primer golpe al equipo económico del gobierno que pretendía que sólo hubiera un ponente por comisión, con lo cual pretendía que fueran solamente de la coalición de gobierno, cerrar el paso a la oposición como ponentes, pero ante todo a que hubiera una ponencia negativa como tradicionalmente ha pasado, incluso en el presupuesto del 2027, el cual finalmente salió por decreto por un vicio de trámite en su discusión.

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El famoso rescate fiscal logró destrabarse este fin de semana con el anuncio del presidente De La Espriella, quien decidió reversar su propuesta de gravar más productos de la canasta familiar como lo eran el café, la azúcar y la mayoría de las frutas. Ese tema del IVA a los alimentos se había convertido en el principal obstáculo para esa ley, porque la mayoría de los partidos como excepción de la oposición, han dicho que acompañan al gobierno en la mayoría del resto del articulado que es en donde se habla del recorte de entidades para lograr un multimillonario ahorra en el funcionamiento del Estado.



Partidos como el Centro Democrático, el Conservador, entre otros, ya expresaron que ven como positivo el anuncio del mandatario nacional. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, declaró al respecto que “celebro el anuncio del presidente de no imponer IVA a la canasta familiar ni nuevas cargas al sector agropecuario, una propuesta que hemos defendido desde el Centro Democrático para proteger el bolsillo de los colombianos”.



Anticipó que “seguiremos construyendo consensos para una Ley de Rescate Fiscal que responda a la grave situación de las finanzas del país y promueva la inversión, el empleo y el crecimiento económico”. También desde ese partido, su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, informó que su bancada insistirá ante el gobierno y los otros partidos en la aprobación del proyecto para aliviar la pesada carga de los avalúos catastrales que en muchas partes del país son confiscatorios.

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Otras leyes económicas que están por salir y que son del gobierno son la que permite unos movimientos y adiciones en el presupuesto del 2026, esto para atender compromisos financieros generados por el terremoto del 10 de agosto, como también la ley del presupuesto bianual de regalías para 2027-2028. Una ley más que el gobierno espera le sea aprobada es el nuevo estatuto antitrámites, que ya salió de las comisiones sextas y pasó a las plenarias.



Una de las derrotas legislativas que ya tiene el gobierno es el trámite del acto legislativo antimermelada, el cual fue radicado por el exministro Rodrigo Lara. El mismo requiere de ocho debates, cuatro de ellos antes del 16 de diciembre y hasta ahora no tienen ponentes, por lo que ya está hundido.



Hay dos proyectos más del gobierno que están en la incertidumbre. Por un lado el Estatuto Antiterrorista, el cual si bien fue anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella, que sería radicado, aún no ha pasado, esto por el cambio de ministro de Interior, el ambiente en el Congreso de la República en donde una ley de este tipo requiere de amplio apoyo y que por ahora el mismo no se tiene. Un proyecto más que tampoco ha llegado es el referente a convertir a Barranquilla como la capital alterna de Bogotá, esto porque el mandatario nacional ha tomado a su ciudad de residencia como sede en donde despacha, esto en muestra de la descentralización y que la Presidencia de la República si puede estar en las regiones.

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Esta tampoco será una legislatura de reforma constitucionales, dos de ellas que buscaban afectar a la JEP se han hundido por falta de tiempo. La primera es la que anticipa el fin de la Justicia Especial de Paz para 2028 y no dar su prórroga al 2033, proyecto que es de iniciativa del abelardista Enrique Gómez. El proyecto ya fue aprobado en Comisión Primera del Senado, está esta semana para su discusión en la plenaria y deberá pasar a la Cámara para tener dos votaciones más antes del cierre de las sesiones.



También ya se hundió, también por falta de tiempo, la reforma constitucional que tramitó el uribismo para se pueden revisar, por la justicia ordinaria, los fallos que ha emitido hasta el momento la JEP en los que estén referenciados militares.



Una enmienda más a la Carta Política de 1991, es la que buscaba poner más límites a quien haya sido alcalde de Bogotá no pueda aspirar a la Presidencia de la República en el periodo inmediatamente después de que haya salido de estar al frente de la capital del país.



Por la complejidad de varias de estas leyes, como la reforma tributaria, es muy probable que el gobierno incluso tenga que recurrir a las sesiones extraordinarias, esto porque a cuatro semanas aún no hay ponencia, de ahí que el gobierno espera que la misma pueda estar aprobada antes de terminar la primera semana de diciembre y así lograr que para el 16 de diciembre se pueda tener aprobada en las plenarias y así convertirse en ley antes de terminar el 2026. Vienen una semanas de mucho trabajo en el Congreso.

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