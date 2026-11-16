La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Hija de Abelardo de la Espriella desata polémica tras aparecer en una embarcación de la Armada en Cartagena
Un video difundido por la representante Mafe Carrascal desató cuestionamientos sobre el uso de una embarcación oficial.
Authored by
crojas
Lucía de la Espriella
Colprensa
Colprensa
Lunes, 16 de Noviembre de 2026

En las últimas horas surgió una polémica luego de que se difundiera un video en el que se observa a la hija del presidente Abelardo de la Espriella transportándose con sus amigas en una embarcación de la Armada Nacional.

El hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre en la bahía de Cartagena, Bolívar, durante el segundo día del Festival Náutico, en el marco de las Fiestas de Independencia de la ciudad.

La situación se conoció luego de que la representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, publicara el material audiovisual en sus redes sociales e iniciara un debate, debido a que la joven estaría utilizando bienes del Estado para actividades particulares.

Infórmese: La canasta familiar no pagará IVA: De la Espriella en su balance de 100 días

“¿La hija de Abelardo de la Espriella con las amigas de fiesta en una lancha de la Armada de Colombia?”, escribió en su cuenta de X.

La controversia escaló al punto de que la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y también integrante del Pacto Histórico, presentara un derecho de petición para exigir explicaciones sobre quién autorizó el traslado y por qué se utilizó una embarcación de la Fuerza Pública para ese fin.

“¿Ahora las embarcaciones de la Armada también son para los paseos familiares?”, escribió la congresista en su cuenta de X.

La respuesta de Presidencia

Miller Soto, vocero de la Presidencia, respondió a los cuestionamientos de Carrascal y explicó que el traslado de Lucía debía realizarse por vía marítima para garantizar su seguridad, debido a que es hija del presidente. Agregó que no se presentó ninguna irregularidad.

Lea: Tengo 17 años y muchos sueños: el llamado de un joven al presidente Abelardo para recuperar su movilidad

“¿Qué pretendían? ¿Que la hija del presidente Abelardo de la Espriella ingresara nadando? ¿Que se expusiera a riesgos innecesarios para evitar que utilizara una embarcación de la Armada? Si se trata de la familia del Presidente, cuando un desplazamiento debe hacerse por vía marítima, se utilizan los medios de transporte y seguridad apropiados”, respondió Soto a Carrascal.

Y añadió lo siguiente: “Eso fue exactamente lo que ocurrió. No hay irregularidad alguna en ese procedimiento. ¿O es que pretenden que, por ser hija del presidente, tenga que ponerse en riesgo para satisfacer los deseos perversos de algunos?”

 

En otra publicación, explicó que Lucía llegó en la embarcación de la Armada, luego se trasladó al bote al que se dirigía y, posteriormente, regresó a la misma embarcación oficial para salir del lugar.

Afirmar que estaba de fiesta en una lancha de la Armada es, sencillamente, FALSO. Lo que tampoco está bien es que usted difunda, sin autorización alguna, imágenes de una menor de edad y, mucho menos, que acompañe esa exposición con afirmaciones difamatorias sobre ella (sic)”, concluyó.

Le puede interesar: Juez de Antioquia pide investigar a Abelardo por ‘expresiones despectivas’ contra alias Primo Gay

El caso recordó lo ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando en junio de 2025 se conoció que Juliana Guerrero se había transportado en un helicóptero oficial de la Policía Nacional. En el viaje estuvo acompañada por su hermana, Verónica Guerrero, y funcionarios públicos.

Según se explicó en ese momento, el desplazamiento tenía como propósito asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Antes de eso, en febrero de 2020, el entonces presidente Iván Duque se le armó una polémica luego de que se conociera que el avión presidencial 002 fue utilizado para transportar a su familia y a un grupo de amigos hasta el parque Panaca, en Quimbaya (Quindío), donde celebraron el cumpleaños de una de sus hijas.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Andrés Accidente Canal
Andrés Accidente Canal
Me lo voy a llevar: la dolorosa escena que dejó un fatal accidente de tránsito en Cúcuta
La Opinión
Cámara de Comercio de Cúcuta./Foto: La Opinión
Cámara de Comercio de Cúcuta./Foto: La Opinión
¿Quiénes son los nuevos representantes del Gobierno en la Cámara de Comercio de Cúcuta?
Orlando Carvajal
Desempleo en Cúcuta. / Foto: archivo
Desempleo en Cúcuta. / Foto: archivo
Discriminación laboral por la edad comienza a los 45 años en Colombia: ni miran la hoja de vida
La Opinión