Hija de Abelardo de la Espriella desata polémica tras aparecer en una embarcación de la Armada en Cartagena

En las últimas horas surgió una polémica luego de que se difundiera un video en el que se observa a la hija del presidente Abelardo de la Espriella transportándose con sus amigas en una embarcación de la Armada Nacional.

El hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre en la bahía de Cartagena, Bolívar, durante el segundo día del Festival Náutico, en el marco de las Fiestas de Independencia de la ciudad.

La situación se conoció luego de que la representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, publicara el material audiovisual en sus redes sociales e iniciara un debate, debido a que la joven estaría utilizando bienes del Estado para actividades particulares.

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“¿La hija de Abelardo de la Espriella con las amigas de fiesta en una lancha de la Armada de Colombia?”, escribió en su cuenta de X.

La controversia escaló al punto de que la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis y también integrante del Pacto Histórico, presentara un derecho de petición para exigir explicaciones sobre quién autorizó el traslado y por qué se utilizó una embarcación de la Fuerza Pública para ese fin.

“¿Ahora las embarcaciones de la Armada también son para los paseos familiares?”, escribió la congresista en su cuenta de X.

La respuesta de Presidencia

Miller Soto, vocero de la Presidencia, respondió a los cuestionamientos de Carrascal y explicó que el traslado de Lucía debía realizarse por vía marítima para garantizar su seguridad, debido a que es hija del presidente. Agregó que no se presentó ninguna irregularidad.

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“¿Qué pretendían? ¿Que la hija del presidente Abelardo de la Espriella ingresara nadando? ¿Que se expusiera a riesgos innecesarios para evitar que utilizara una embarcación de la Armada? Si se trata de la familia del Presidente, cuando un desplazamiento debe hacerse por vía marítima, se utilizan los medios de transporte y seguridad apropiados”, respondió Soto a Carrascal.

Y añadió lo siguiente: “Eso fue exactamente lo que ocurrió. No hay irregularidad alguna en ese procedimiento. ¿O es que pretenden que, por ser hija del presidente, tenga que ponerse en riesgo para satisfacer los deseos perversos de algunos?”