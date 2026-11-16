Que me lleven a mí: las palabras del padre de María Camila Pantoja, subteniente secuestrada por el Eln

Las noches se han convertido en el momento más difícil para la familia de María Camila Pantoja Hernández. La ausencia de la subteniente del Ejército Nacional, quien permanece en poder del ELN, mantiene a sus seres queridos en una angustiosa espera que su padre intenta sobrellevar aferrado a la fe y con un mensaje que resume su mayor deseo: volver a tenerla en casa.

En la mañana de este domingo, 15 de noviembre, Bernardo Pantoja aprovechó un encuentro religioso para dirigirse públicamente a su hija y recordarle que no está sola. “Hija mía, te espero con el alma y siempre estaré contigo”, expresó el hombre, quien aseguró que seguirá acompañándola desde la distancia mientras se adelantan las gestiones para conseguir su libertad.

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Durante la ceremonia en el Cantón Norte de Bogotá, también habló de cómo ha cambiado la vida de sus familiares desde que la joven fue retenida. Según contó, la llegada de la noche representa uno de los momentos de mayor temor para ellos, pues la incertidumbre sobre lo que pueda estar ocurriendo con la uniformada se hace más difícil de sobrellevar.

En medio de ese dolor, el padre lanzó un ofrecimiento que refleja hasta dónde estaría dispuesto a llegar para recuperar a su hija: ocupar su lugar si esa fuera la condición para que ella pudiera regresar y continuar con sus proyectos de vida. Aseguró que no tendría inconveniente en desplazarse a cualquier sitio para conseguirlo.

Su intervención también estuvo acompañada de un llamado a la solidaridad de los colombianos para que el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública no siga repitiéndose y se encuentren caminos que permitan devolverles la libertad.

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La subteniente envió un mensaje desde el cautiverio

La preocupación de la familia aumentó desde el pasado 4 de noviembre, cuando María Camila fue secuestrada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Saravena, Arauca.

Nueve días después de su retención, el 13 de noviembre, se conoció una grabación difundida como prueba de supervivencia. En el video, la subteniente manifestó que se encontraba bien y aprovechó para enviar un mensaje a sus seres queridos.

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La uniformada también pidió al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, que su liberación se adelante mediante una salida humanitaria y no a través de una operación militar. En su intervención manifestó su preocupación por la seguridad de sus familiares y pidió que se atendiera esa solicitud.

Mientras se conocen nuevos avances sobre su situación, Bernardo Pantoja y los demás integrantes de su familia mantienen sus llamados para que la subteniente pueda regresar sana y salva. La espera continúa y, con ella, la esperanza de volver a abrazarla.

Con información de El Universal.

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