La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales problemas en Colombia. Según cifras citadas por la Defensoría del Pueblo del 2025, cerca de 1.000 mujeres son asesinadas cada año y 4 son agredidas cada hora por sus parejas o exparejas.

Además, entre enero y septiembre del año pasado, Medicina Legal registró 33.980 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Estas cifras reflejan la magnitud de la problemática y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional y la capacidad de la sociedad para reconocer y actuar frente a las violencias.

Más allá de dimensionar los casos de violencia, es necesario comprender qué factores influyen en la manera en que la sociedad los reconoce, interpreta y enfrenta. Con este propósito, Avon y la Fundación Instituto Natura presentaron la segunda edición del Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres, en el marco de la campaña Somos más que la violencia, a propósito de que el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta medición aborda las percepciones, los conocimientos y las actitudes que inciden en la forma en que las personas identifican los diferentes tipos de violencias y responden ante ellas.

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La investigación consultó a 800 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el país, mediante una encuesta en línea realizada entre junio y julio de 2026. Sus resultados permiten observar no solo qué tanto se reconoce el problema, sino también cómo responden las personas y qué ideas influyen en sus decisiones.

La medición muestra un avance frente a 2025. El 22% de la población alcanza niveles altos o muy altos de concientización (4% en un nivel muy alto y el 18% en nivel alto), 8 puntos porcentuales más que en la primera edición. Las mujeres registran un nivel de 26,7%, frente al 18,4% de los hombres. Aun así, el 78% permanece en niveles medios, bajos o muy bajos, una señal de que todavía existe una brecha entre reconocer la gravedad del problema y saber cómo enfrentarlo.

“Los resultados muestran un avance en la concientización sobre las violencias contra las mujeres, pero también evidencian que todavía tenemos un desafío enorme: lograr que ese reconocimiento se traduzca en acciones. Que una mujer pueda identificar que está viviendo violencia, encuentre personas dispuestas a escucharla y conozca dónde buscar apoyo, no debería depender de sus circunstancias o de su entorno. Necesitamos una sociedad que no normalice estas situaciones y que asuma la prevención y el acompañamiento como una responsabilidad compartida”, afirmó Olga Sánchez, gerente de la Fundación Instituto Natura en Colombia.

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La violencia que muchas mujeres viven

El estudio evidencia una brecha entre reconocer la gravedad de la violencia basada en género (VBG) e identificarla en la vida cotidiana. Aunque el 85% considera que afecta gravemente a mujeres y niñas, solo el 44% de las mujeres reconoce espontáneamente haber vivido alguna situación de violencia o discriminación por su género.

Al preguntar por experiencias concretas, la cifra asciende al 84% de forma guiada. Además, entre el 22% de las mujeres que no realizó ninguna acción frente a la violencia vivida, predominaron experiencias sutiles, como que sus opiniones no fueran tenidas en cuenta, lo que evidencia cómo ciertas manifestaciones tienden a normalizarse.