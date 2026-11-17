La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales problemas en Colombia. Según cifras citadas por la Defensoría del Pueblo del 2025, cerca de 1.000 mujeres son asesinadas cada año y 4 son agredidas cada hora por sus parejas o exparejas.
Además, entre enero y septiembre del año pasado, Medicina Legal registró 33.980 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Estas cifras reflejan la magnitud de la problemática y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional y la capacidad de la sociedad para reconocer y actuar frente a las violencias.
Más allá de dimensionar los casos de violencia, es necesario comprender qué factores influyen en la manera en que la sociedad los reconoce, interpreta y enfrenta. Con este propósito, Avon y la Fundación Instituto Natura presentaron la segunda edición del Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres, en el marco de la campaña Somos más que la violencia, a propósito de que el próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esta medición aborda las percepciones, los conocimientos y las actitudes que inciden en la forma en que las personas identifican los diferentes tipos de violencias y responden ante ellas.
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La investigación consultó a 800 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el país, mediante una encuesta en línea realizada entre junio y julio de 2026. Sus resultados permiten observar no solo qué tanto se reconoce el problema, sino también cómo responden las personas y qué ideas influyen en sus decisiones.
La medición muestra un avance frente a 2025. El 22% de la población alcanza niveles altos o muy altos de concientización (4% en un nivel muy alto y el 18% en nivel alto), 8 puntos porcentuales más que en la primera edición. Las mujeres registran un nivel de 26,7%, frente al 18,4% de los hombres. Aun así, el 78% permanece en niveles medios, bajos o muy bajos, una señal de que todavía existe una brecha entre reconocer la gravedad del problema y saber cómo enfrentarlo.
“Los resultados muestran un avance en la concientización sobre las violencias contra las mujeres, pero también evidencian que todavía tenemos un desafío enorme: lograr que ese reconocimiento se traduzca en acciones. Que una mujer pueda identificar que está viviendo violencia, encuentre personas dispuestas a escucharla y conozca dónde buscar apoyo, no debería depender de sus circunstancias o de su entorno. Necesitamos una sociedad que no normalice estas situaciones y que asuma la prevención y el acompañamiento como una responsabilidad compartida”, afirmó Olga Sánchez, gerente de la Fundación Instituto Natura en Colombia.
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La violencia que muchas mujeres viven
El estudio evidencia una brecha entre reconocer la gravedad de la violencia basada en género (VBG) e identificarla en la vida cotidiana. Aunque el 85% considera que afecta gravemente a mujeres y niñas, solo el 44% de las mujeres reconoce espontáneamente haber vivido alguna situación de violencia o discriminación por su género.
Al preguntar por experiencias concretas, la cifra asciende al 84% de forma guiada. Además, entre el 22% de las mujeres que no realizó ninguna acción frente a la violencia vivida, predominaron experiencias sutiles, como que sus opiniones no fueran tenidas en cuenta, lo que evidencia cómo ciertas manifestaciones tienden a normalizarse.
A esta dificultad se suman vacíos en el conocimiento de las herramientas de protección y atención. El 66% de las personas conoce poco o nada la Ley 1257 de 2008 (norma que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación, tanto en el ámbito público como en el privado), el 36% no identifica ninguna otra ley de protección para mujeres y niñas y el 40% considera que tiene poca o ninguna información para ayudar a una mujer que atraviesa una situación de violencia.
Así, los resultados muestran que el desafío no está únicamente en reconocer la gravedad del problema, sino también en contar con información para identificar sus distintas manifestaciones y saber cómo actuar frente a ellas.
Pedir ayuda no es sencillo
Esa conciencia no siempre se traduce en respuestas concretas. El 86% declara que intervendría ante una situación de violencia contra una mujer o niña, la conozca o no. Entre quienes conocen un caso cercano, el 99% realizó al menos una acción para acompañar o intervenir.
La diferencia también se observa ante una experiencia propia: mientras el 100% de las mujeres afirma que actuaría si fuera víctima de violencia de género, el 78% de quienes atravesaron estas situaciones realizó al menos una acción. Cuando buscaron apoyo, el 25% pidió ayuda a un familiar y el 22% a un amigo o amiga, mientras que solo el 8% buscó un servicio público especializado de atención a las mujeres.
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La distancia entre la intención y la acción también aparece al hablar de denuncias. Aunque el 51% de las mujeres afirma que llamaría a la Policía si fuera víctima de violencia, solo el 20% de quienes vivieron estas situaciones presentó una queja ante un organismo público. Así, el acompañamiento personal tiene un lugar importante, pero no siempre logra conectarse con las rutas institucionales de atención.
Detrás de esta distancia hay temores y creencias que condicionan la respuesta de las personas. El 70% considera que las mujeres no acudirían a instituciones públicas por miedo a sufrir mayor violencia por parte del agresor. A esto se suma la desconfianza institucional: el 48% percibe como poco o nada efectivas las leyes que las protegen. También persisten ideas que pueden mantener la violencia en silencio: el 39% cree que los problemas de pareja deben resolverse únicamente entre las personas involucradas, mientras que el 34% considera que debería intervenir alguien con mayor preparación.
Aunque persisten temores y creencias que dificultan la búsqueda de ayuda, el 82% de las personas encuestadas reconoce que prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas es una responsabilidad colectiva. El reto está en convertir esa conciencia en acciones concretas, cuestionando las conductas que normalizan las agresiones, evitando la indiferencia y promoviendo el acompañamiento seguro desde los entornos familiares, laborales y sociales.
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Con ese propósito, Avon y la Fundación Instituto Natura convocan al webinar de lanzamiento Somos más que la violencia, un espacio para llevar los hallazgos del Índice a la conversación pública y promover acciones concretas. Participarán como aliados del sector privado como Cabify. La iniciativa busca fortalecer el reconocimiento de las violencias, el acompañamiento seguro y el conocimiento de las rutas oficiales de atención. En Colombia, la Línea 155 ofrece orientación gratuita a mujeres víctimas de violencia, las 24 horas del día.
“Necesitamos dejar de ver las violencias por motivos de género como asuntos privados y reconocer que su prevención y erradicación son una responsabilidad de toda la sociedad. Esto implica cuestionar los comportamientos y las creencias que las naturalizan, identificar las señales de violencia y promover una mayor conciencia social para que ninguna forma de violencia sea minimizada, justificada o tolerada.
Desde Fundación Instituto Natura hacemos un llamado a que cada persona, desde su lugar, asuma un papel activo en esta transformación. Porque somos más que la violencia, pero para transformar esta realidad necesitamos que nuestras voces se conviertan en acciones”, añadió Sánchez.
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