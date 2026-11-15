Congreso convoca primera reunión para discutir la reforma tributaria tras diálogo entre Álvaro Uribe y el Gobierno

Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes convocaron a una reunión de trabajo para avanzar en la discusión de la Ley de Rescate Económico (reforma tributaria), iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella que busca ajustar las finanzas públicas mediante cambios tributarios y reducciones del gasto estatal.

El encuentro se programó para el martes 17 de noviembre, a las 2:00 p. m., en el auditorio Alfredo Morales Guerrero, del primer piso del edificio San Agustín del Ministerio de Hacienda, en Bogotá.

La convocatoria se hizo en la circular del 13 de noviembre, firmada por Alfredo Rocha Rojas, secretario de la Comisión Cuarta del Senado.

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A la reunión fueron citados los coordinadores y ponentes encargados de preparar la ponencia del proyecto en las comisiones terceras y cuartas de ambas cámaras del Congreso.

Aunque el documento establece que se tratará de una reunión de trabajo sobre la iniciativa, no precisa cuáles artículos serán examinados ni contempla una agenda de votaciones.

En debate el impacto de la reforma tributaria

La reunión se realizará en medio de las discusiones sobre el alcance del ajuste que propone el Ejecutivo y sus efectos sobre los contribuyentes y las finanzas del Estado.

Las estimaciones presentadas para la iniciativa apuntan a un recaudo cercano al 2,2% del producto interno bruto (PIB). Además, el impacto conjunto de las medidas tributarias y los recortes del gasto se calcula entre $47 billones y $50 billones para 2027.

Estas cifras hacen parte del debate sobre cómo conseguir los recursos que necesita el Gobierno para estabilizar las cuentas públicas y qué sectores asumirían el mayor peso de las medidas.

La propuesta alternativa del Centro Democrático

El debate tiene como antecedente la reunión que sostuvo el sábado 14 de noviembre el expresidente Álvaro Uribe con integrantes del Centro Democrático y representantes del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Durante el encuentro, el exmandatario y su partido entregaron una propuesta alternativa al ajuste fiscal del Ejecutivo. Al término de la reunión, Uribe manifestó que el diálogo dejó expectativas favorables y destacó la disposición del Gobierno para buscar mecanismos que eviten que la reforma recaiga sobre los sectores sociales.

“Salimos agradecidos de haber tenido esta reunión y con expectativas positivas”, afirmó el expresidente.

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También resaltó la posición del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro del Interior entrante, Alejandro Ordóñez. Según explicó, existe coincidencia entre las partes sobre el diagnóstico de las finanzas públicas, pero las diferencias están en las medidas que deben adoptarse para enfrentar el problema.

“Nuestra preocupación es por las soluciones”, señaló Uribe al explicar el enfoque de su colectividad.

¿Qué cambios propone el Centro Democrático en los impuestos?

La alternativa presentada por el uribismo plantea modificar varios de los tributos contemplados en la discusión del ajuste fiscal.

Uno de los cambios consiste en derogar, a partir del 1 de enero de 2027, los impuestos a las bebidas y los alimentos ultraprocesados, así como el impuesto al patrimonio. La propuesta incluye eliminar el impuesto de timbre desde esa misma fecha.

En cuanto al gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, el partido propone una reducción gradual. La tarifa pasaría a 3x1.000 en 2027, bajaría a 2x1.000 en 2028 y llegaría a 1x1.000 en 2029. La intención es eliminarlo definitivamente a partir de 2030.

Otro de los puntos centrales es reducir la tarifa general del impuesto de renta para las empresas al 30% desde 2027.

El exmandatario insistió en que el ajuste fiscal debe enfocarse en reducir el tamaño del Estado, uno de los principales componentes de la propuesta alternativa que su partido entregó al Ejecutivo.

Con este planteamiento, el Centro Democrático busca que la discusión de la Ley de Rescate Económico incorpore tanto cambios en los impuestos como medidas de reducción del gasto público.

La reunión convocada por las comisiones económicas del Congreso será un nuevo espacio de discusión para los coordinadores y ponentes de la iniciativa, en medio de las diferencias sobre cómo distribuir el costo del ajuste fiscal y las alternativas presentadas por los partidos políticos.

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