Carlos y Aleixer, las víctimas de dos muertes violentas en La Playa de Belén

Dos lamentables hallazgos en la zona rural de La Playa de Belén dejaron un cierre de semana doloroso para este municipio. En cuestión de horas, fueron encontrados dos cadáveres en distintos puntos del territorio, ambos con signos de haber sido asesinados.

Aunque inicialmente se desconocía la identidad de las víctimas, las autoridades y la comunidad lograron establecer de quiénes se trataba.

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El primer caso ocurrió el pasado jueves, en zona rural del corregimiento de Aspasica. Hasta un centro asistencial de esta localidad fue trasladado el cuerpo de Carlos Alberto Alsina Ascanio, de 37 años.

Según las primeras versiones, el hombre presentaba señales de asfixia, que lo habrían dejado en delicado estado de salud y provocado su muerte poco después de ingresar al puesto de salud.

Su cuerpo fue trasladado inicialmente a Ocaña y, posteriormente, a Ábrego, municipio del que era oriundo.

Ayer, en horas de la tarde, se llevaron a cabo sus exequias en el cementerio central de este último municipio.

El segundo hallazgo ocurrió en la madrugada del viernes, un día después del primer caso. Esta vez, el cuerpo fue encontrado en la vía que comunica con la vereda Montecitos, donde yacía el cadáver de Aleixer Cañizares Pérez, de 28 años.

La víctima presentaba una herida ocasionada con arma de fuego y, según se conoció, sería oriunda de La Playa de Belén.

En ambos casos se desconocen los responsables y los móviles de los crímenes, que enlutan a dos familias de la región y mantienen en alerta a la comunidad.

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