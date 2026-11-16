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Ocaña refuerza los controles viales para evitar tragedias durante la Navidad y Año Nuevo
En lo corrido del año, 17 jóvenes han perdido la vida en accidentes de tránsito mientras conducían motocicletas, excedían los límites de velocidad y no portaban los elementos mínimos de seguridad vial.
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jsarabia
En aras de crear conciencia vial se lanza el Plan Navidad en Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Con el propósito de proteger la vida en las vías durante la temporada alta de fin y comienzos de año, la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía y el Ejército Nacional, lanzó una campaña de prevención en el municipio de Ocaña.

«En Navidad, tu vida es el mejor regalo» es el lema de esta iniciativa, que hace parte de una estrategia de planificación orientada a reducir los siniestros viales con víctimas mortales.

En lo corrido del año, 17 jóvenes han perdido la vida en accidentes de tránsito mientras conducían motocicletas, excedían los límites de velocidad y no portaban los elementos mínimos de seguridad vial. Así lo indicó la asesora de Tránsito, María Emma Torres, al recordar que es muy triste la ausencia de aquella persona que no llega a dar el abrazo cuando faltan cinco para las doce y comienza el Año Nuevo.

Una representación simbólica instalada en el parque principal, donde se exhiben un vehículo destrozado, botellas de licor y un ataúd, busca crear conciencia entre los conductores de la región sobre el vacío que dejan los seres queridos a causa de las imprudencias cometidas en las calles y carreteras de esta jurisdicción.

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Así lo explicó el secretario de Movilidad, el abogado Enrique Noguera Meza, quien lidera la estrategia de sensibilización en varios puntos de la ciudad.

En aras de crear conciencia vial se lanza el Plan Navidad en Ocaña.

 

Inteligencia vial

De manera didáctica, las autoridades locales buscan, mediante representaciones simbólicas, reforzar el conocimiento de las normas de tránsito y promover comportamientos que permitan proteger la vida de los actores viales.

La campaña busca sensibilizar a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, adoptar comportamientos responsables y tomar medidas de prevención al circular por los diferentes sectores del municipio.

Las actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas están orientadas a promover la seguridad vial y prevenir siniestros durante la temporada decembrina. El propósito es que los ciudadanos adopten medidas de prevención y disfruten de unas festividades seguras, porque sus familias los esperan en casa, precisó Noguera Meza, quien recordó que «la cabeza no tiene repuesto» y que, por tanto, es indispensable utilizar el casco.

Los auxiliares de tránsito permanecerán diariamente en los principales ejes viales, acompañados por la Policía y el Ejército Nacional, desde noviembre y hasta después de los carnavales del 6 de enero, con el propósito de reducir los elevados índices de accidentalidad.

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La dinámica comercial aumenta durante esta temporada y se espera la llegada de más de 20.000 visitantes para compartir la Navidad en familia. Por esta razón, se adoptan medidas especiales para garantizar la tranquilidad ciudadana, señaló el funcionario.

En aras de crear conciencia vial se lanza el Plan Navidad en Ocaña.

 

Líneas estratégicas

La planificación contempla medidas preventivas y acciones pedagógicas dirigidas a los conductores, con el fin de mitigar los riesgos de siniestros viales.

Entre las actividades se destacan los operativos relámpago y los puestos de control en los sitios de mayor afluencia vehicular, donde los agentes dialogan con los conductores, verifican que tengan sus documentos al día, comprueban el cumplimiento de las normas de tránsito y entregan recomendaciones para evitar accidentes.

La escenografía dispuesta en el parque principal cumple un papel determinante para generar impacto entre la ciudadanía, siempre con el debido respeto hacia las personas que han perdido a sus seres queridos.

La intención es generar conciencia sobre las consecuencias que puede ocasionar el consumo de alcohol. Una copa de licor durante las celebraciones puede terminar en una tragedia. Entre las alternativas está entregar las llaves a un conductor elegido o utilizar un servicio de transporte para llegar a casa sanos y salvos, reiteraron las autoridades.

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Los uniformados harán presencia en las entradas, salidas y calles de la ciudad, con el propósito de reducir las estadísticas de accidentalidad y evitar percances. A los padres de familia se les recomienda aconsejar a sus hijos sobre las consecuencias de realizar maniobras peligrosas, consumir alcohol y exceder los límites de velocidad, además de recordarles la importancia de utilizar los elementos de seguridad vial.

En aras de crear conciencia vial se lanza el Plan Navidad en Ocaña.

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