Ocaña refuerza los controles viales para evitar tragedias durante la Navidad y Año Nuevo

Inteligencia vial
De manera didáctica, las autoridades locales buscan, mediante representaciones simbólicas, reforzar el conocimiento de las normas de tránsito y promover comportamientos que permitan proteger la vida de los actores viales.
La campaña busca sensibilizar a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, adoptar comportamientos responsables y tomar medidas de prevención al circular por los diferentes sectores del municipio.
Las actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas están orientadas a promover la seguridad vial y prevenir siniestros durante la temporada decembrina. El propósito es que los ciudadanos adopten medidas de prevención y disfruten de unas festividades seguras, porque sus familias los esperan en casa, precisó Noguera Meza, quien recordó que «la cabeza no tiene repuesto» y que, por tanto, es indispensable utilizar el casco.
Los auxiliares de tránsito permanecerán diariamente en los principales ejes viales, acompañados por la Policía y el Ejército Nacional, desde noviembre y hasta después de los carnavales del 6 de enero, con el propósito de reducir los elevados índices de accidentalidad.
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La dinámica comercial aumenta durante esta temporada y se espera la llegada de más de 20.000 visitantes para compartir la Navidad en familia. Por esta razón, se adoptan medidas especiales para garantizar la tranquilidad ciudadana, señaló el funcionario.