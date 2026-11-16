Ocaña refuerza los controles viales para evitar tragedias durante la Navidad y Año Nuevo

Con el propósito de proteger la vida en las vías durante la temporada alta de fin y comienzos de año, la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Policía y el Ejército Nacional, lanzó una campaña de prevención en el municipio de Ocaña.

«En Navidad, tu vida es el mejor regalo» es el lema de esta iniciativa, que hace parte de una estrategia de planificación orientada a reducir los siniestros viales con víctimas mortales.

En lo corrido del año, 17 jóvenes han perdido la vida en accidentes de tránsito mientras conducían motocicletas, excedían los límites de velocidad y no portaban los elementos mínimos de seguridad vial. Así lo indicó la asesora de Tránsito, María Emma Torres, al recordar que es muy triste la ausencia de aquella persona que no llega a dar el abrazo cuando faltan cinco para las doce y comienza el Año Nuevo.

Una representación simbólica instalada en el parque principal, donde se exhiben un vehículo destrozado, botellas de licor y un ataúd, busca crear conciencia entre los conductores de la región sobre el vacío que dejan los seres queridos a causa de las imprudencias cometidas en las calles y carreteras de esta jurisdicción.

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Así lo explicó el secretario de Movilidad, el abogado Enrique Noguera Meza, quien lidera la estrategia de sensibilización en varios puntos de la ciudad.