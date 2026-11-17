Varios ataques terroristas registrados durante el fin de semana en Huila llevaron al presidente, Abelardo de la Espriella, a ordenar un reforzamiento de la seguridad en el departamento.

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En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario mencionó, entre otras medidas, la llegada al departamento de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), la activación de un Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) en Neiva y el reforzamiento de 12 estaciones de Policía, con mallas de protección y elementos antidrones.



Además de estas medidas, De la Espriella anunció un plan de reforzamiento de todos los peajes del departamento, con presencia militar y policial, y un plan de protección de la seguridad de la infraestructura crítica del departamento.

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"El Huila no está solo. No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio", manifestó el mandatario.



Este fin de semana, fue atacada la Estación de Policía de El Pital (Huila), hubo ataques contra dos peajes en Neiva y fueron derribadas dos torres de energía.

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