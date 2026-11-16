El expresidente de Colombia, Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos lanzados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en donde lo acusa de haberse reunido con políticos vinculados con el narcotráfico.



Según la denuncia lanzada por el presidente ecuatoriano, Gustavo Petro sostuvo una reunión con Jaime Estrada Bonilla y su hijo, detenidos en Panamá por un pedido de extradición de Estados Unidos. El encuentro habría tenido lugar tiempo después de la investidura del presidente Noboa.

Puede leer: ¿Quiénes son los nuevos representantes del Gobierno en la Cámara de Comercio de Cúcuta?

El expresidente Gustavo Petro respondió a estas acusaciones a través de su red social X, donde aseguró que esta información es falsa, reiterando que aunque sí viajó a la costa ecuatoriana, en ningún momento se reunió con políticos distintos al presidente Noboa.



“Ahora dice que fui a Manta me reuní con su alcalde que resultó ser narcotraficante. Otra enorme calumnia. Por protocolo los presidentes no se relacionan con autoridades diferentes a otro presidente. Fui a descansar dos días y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo”, aseguró el expresidente, Gustavo Petro.



“Siempre el ejército de Noboa me estuvo cuidando durante las horas que pasé allí”, añadió el exprimer mandatario.



Según informó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, su administración recopiló datos sobre estas presuntas reuniones, los cuales fueron entregados a la Fiscalía General del Estado con el fin de realizar las investigaciones correspondientes.