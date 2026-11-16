El país aún no tiene una sola verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 intentaron tomarse el Palacio de Justicia en una operación que terminó en tragedia. Un violento episodio que dejó cerca de cien muertos y al menos once desaparecidos.

Los guerrilleros planearon el ataque, pero no calcularon la reacción de la fuerza pública. Durante años se ha debatido sobre este episodio mortal y las decisiones que llevaron a su desenlace.

Hace apenas unos días se cumplieron 41 años de este hecho que partió en dos la historia del país. En medio de la conmemoración, Netflix estrenó la serie ‘Palacio’ basada en lo sucedido y en sus protagonistas.

El expresidente Gustavo Petro vio la producción y compartió varias reflexiones en sus redes sociales. Una de ellas fue el reconocimiento de un error cometido por el M-19: haber prolongado la acción militar en lugar de privilegiar la salida política.

“El M19 se equivocó por prolongar la acción militar sobre la política, pero al final cumplió su proyecto de avanzar en una Colombia democrática, hoy de nuevo bajo disparos.”, escribió el exmandatario al final de una extensa reflexión en la que cuestionó la versión oficial sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 y planteó su interpretación de las responsabilidades históricas detrás de la tragedia.

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Petro comenzó su pronunciamiento con una invitación a ver la serie. “Para una colombiana o colombiano ver ‘Palacio’ en Netflix es como descubrir un mundo desconocido”, afirmó.

El exjefe de Estado sostuvo que la historia que se ha contado sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia ha estado marcada por una versión que, a su juicio, ocultó responsabilidades.

“Para una colombiana o colombiano ver “Palacio” en Netflix es como descubrir un mundo desconocido. La historia oficial sobre la toma del Palacio de Justicia siempre fue una mentira”, aseguró.

En su publicación, Petro cuestionó a lo que denominó la “oligarquía colombiana”, a la que responsabilizó de no haber asumido que se sacrificó a la Corte Suprema de Justicia en medio del propósito de acabar con el M-19 y frenar la posibilidad de alcanzar la paz.

“No defendieron instituciones, porque las instituciones siempre son personas humanas. No acabaron con el M19, sino que cinco años después, el M19 lograba firmar un proceso de paz para cambiar las instituciones. El M19 en 1991 derogó la Constitución de 1886 y confeccionó, por ser la primera fuerza del país por elección popular y con otras fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución democrática de 1991 que aún rige”.

Insistió en que quienes vea la serie podrán “entender la fetidez y falsedad de la narcoligarquia”.

La posición del expresidente atiza el debate sobre la responsabilidad por lo ocurrido. El año pasado, los hijos de los magistrados víctimas del asalto pidieron al país no olvidar que la tragedia comenzó con una acción armada del M-19 y rechazaron los intentos de reinterpretar la historia para exculpar a sus responsables.

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Uno de los pronunciamientos fue el de Carlos Eduardo Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, quien murió durante la toma. “Los desmanes y delitos que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia, esos sí tuvieron investigaciones y juzgamientos. Se condenó al Estado, se hicieron investigaciones penales, hay un general de la República en la cárcel, y ese desequilibrio no es bueno para el país”, afirmó.

Medellín cuestionó que, a pesar de las cerca de 100 víctimas y los años transcurridos, no exista una sola condena contra los responsables del M-19, quienes tras su desmovilización en 1990 fueron indultados y hoy ocupan espacios de poder.