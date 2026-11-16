Los hogares colombianos enfrentan una situación complicada debido al alza en los precios de los alimentos de la canasta familiar, especialmente de la papa, cuyo valor aumentó un 98 % entre octubre de 2025 y octubre de 2026, según el último balance del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esto significa que, si hace un año el kilo de papa costaba, por ejemplo, $2.000, en octubre de este año llegó a $3.960. Este incremento genera presión sobre la economía y se suma al comportamiento de otros precios de la canasta familiar. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual del 6,30 % y una mensual del 0,20 %.

Parte de esta situación está relacionada con el fenómeno de El Niño, que ha afectado los cultivos en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño, donde se concentra buena parte de la producción de papa del país.

Según explicó Jorge Bedoya, presidente de la SAC, el año pasado se registraron precios de la papa de hasta $550 por kilo, debido a una importante oferta estimulada por condiciones favorables previas en el mercado interno. “Además de esa caída en los precios por la mayor oferta, los productores también se vieron afectados por las presiones en los costos de producción, como la mano de obra y los fertilizantes, y por el clima”, dijo.

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Entre los productos que también han registrado variaciones en sus precios se encuentran el aguacate Hass y el limón común. Según el más reciente boletín del SIPSA del DANE, correspondiente a la semana del 7 al 13 de noviembre de 2026, el kilo de aguacate Hass se cotizó en promedio a $4.638 en la Central Mayorista de Antioquia, mientras que el limón común alcanzó los $2.851 por kilo en el mismo mercado.

El aumento en los precios también se explica porque estos productos provienen de distintas regiones del país. “Factores como la sequía, la menor producción y la estacionalidad de las cosechas también están reduciendo la oferta”, aseguró Nicolás Cruz Walteros, analista experto en economía local de Corficolombiana.

Los precios hacia final de año

Para finales de año, a circunstancias como el fenómeno de El Niño, que impulsarían los precios, se suman los recientes incendios en el departamento del Tolima, que dejaron afectaciones en más de 27.000 hectáreas.

Álvaro Palacio Peláez, presidente de Asohofrucol, dijo que los principales productos afectados por esta emergencia son el aguacate, el mango, el plátano y los cítricos. Por ende, si este fenómeno continúa, los precios sí impactarán algunas regiones. “Se salva el corredor andino en muchas zonas porque ha estado lloviendo y el clima es diferente”, afirmó.

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